Inter, Diouf soffiato a Conte: la sfida scudetto al Napoli è già partita, lo sgarbo di Marotta a De Laurentiis

I nerazzurri si svegliano dal torpore e mandano un chiaro messaggio ai campioni d'Italia: trattativa lampo con il Lens per il giovane centrocampista, i dettagli dell'operazione

Eccola qui, la zampata di Marotta. L’Inter si sveglia dal torpore e piazza un colpo a sorpresa ch’è un guanto di sfida al Napoli campione d’Italia. Mentre i pensieri di De Laurentiis e Conte sono rivolti alla punta che dovrà sostituire Lukaku, i nerazzurri soffiano ai rivali Andy Diouf, giovane mediano del Lens.

Inter, la caccia al Napoli è partita: lo sgarbo di Marotta

Mancano poche ore all’inizio del campionato e l’Inter aveva bisogno di lanciare un messaggio alle avversarie, Napoli in primis. Il club di viale della Liberazione, che sul mercato era fermo all’acquisto di Bonny datato 5 luglio, ha deciso di rompere gli indugi. E regalare subito un rinforzo a Chivu.

Lo ha fatto beffando proprio i rivali che hanno lo scudetto cucito sul petto. Né Lookman né Koné: Marotta e Ausilio hanno puntato tutte le loro fiches, sul 22enne Andy Diouf, mediano francese di 187 centimetri in forza al Lens che sembrava a un passo dai partenopei. Già, alle falde del Vesuvio era ritenuto il sostituito perfetto di Anguissa, che tra dicembre e gennaio si assenterà per un mese causa Coppa d’Africa.

Carpe diem: così è nata la trattativa lampo per Diouf

L’Inter ha saputo cogliere l’attimo. L’assalto, infatti, è scattato nel momento in cui il Napoli ha congelato l’affare Diouf per dare priorità alla questione attaccante. Come riferisce Sky, i nerazzurri hanno raggiunto velocemente l’accordo tanto con il Lens quanto con il centrocampista, atteso a breve nel capoluogo lombardo per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

Al club francese andranno 25 milioni di euro, 20 in meno rispetto a quanto sarebbe costati Lookman o Koné. Ciò significa che non tutto il tesoretto è stato intaccato, per cui è probabile che il prossimo investimento sarà su un difensore centrale.

De Laurentiis chiamato a rispondere: altri regali per Conte

Perso Diouf, gli azzurri dovranno individuare un altro giocatore possente in grado di rimpiazzare Anguissa. Nel frattempo, in attacco l’obiettivo numero uno resta Hojlund, che pure era stato cercato dall’Inter.

Una volta sistemato il reparto offensivo, si proverà a chiudere due trattative imbastite da tempo: Juanlu, terzino destro con cui è in atto una guerra di nervi col Siviglia, e il ritorno di Elmas, che non rientra più nei piani del Lipsia.