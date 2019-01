Inter diversa, Mazzarri sa il perché

Walter Mazzarri batte l’Inter per il secondo anno di fila alla guida del Torino. Da Ljajic a Izzo, i nerazzurri perdono senza segnare e per il tecnico livornese la gioia è inevitabilmente doppia.

Commentando la partita, però, l’allenatore dei granata si sofferma su un altro dettaglio, il cambio di modulo per cui ha optato Spalletti: “Eravamo concentrati e cattivi. Dopo la partita di Roma mi ero arrabbiato, anche per come siamo usciti dalla Coppa Italia con la Fiorentina. Oggi invece i ragazzi erano molto attenti e concentrati. Abbiamo fatto una partita attenta. Altre volte abbiamo giocato meglio, ma contro squadre come l’Inter contava non concedere molto. Loro hanno cambiato modulo, ce li siamo trovati a specchio, evidentemente ci temevano ed è difficile fare un gioco bello quando due squadre si pongono così“.

Mazzarri ha poi parlato di mercato, dove finora il Toro è stato immobile: "Pensiamo a crescere di partita in partita, la classifica per adesso non la guardiamo, è molto corta e cambia in continuazione. Mercato? Se ci fosse un giocatore libero che ci dà la sensazione di fare meglio di ora, ben venga. Se no giocatori bravi ne abbiamo, è inutile comprare per comprare".



