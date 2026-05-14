Inter, dopo il Doblete ci vuole un mercato da Champions: i grandi obiettivi di Marotta e Ausilio

Dopo i festeggiamenti per Scudetto e Coppa Italia, è già tempo di iniziare a programmare il futuro in casa Inter: serve un mercato importante per puntare nuovamente all'Europa.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

L’Inter festeggia ancora. Dopo la prima parte dei caroselli per lo scudetto, che saranno conclusi dopo la partita casalinga contro il Verona, i nerazzurri hanno alzato anche la Coppa Italia. Un doblete nazionale che l’Inter nella sua storia aveva conquistato solamente un’altra volta, nel 2010, quando Chivu era uno dei protagonisti assoluti in campo. Oggi il romeno guida la squadra dalla panchina e alla prima stagione da allenatore dell’Inter ha raggiunto i traguardi che gli erano stati richiesti.

L’unica macchia sulla stagione dell’Inter, come specificato anche da Marotta dopo la finale vinta contro la Lazio, è stata l’eliminazione ai playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt. Un’eliminazione che aveva fatto male e che obbliga la dirigenza a fare delle riflessioni per rispettare anche in futuro quelle aspettative europee che i nerazzurri hanno alzato nelle ultime stagione con le tre finali raggiunte tra Champions ed Europa League.

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Inter, rivoluzione estiva: i veterani e Frattesi salutano

Riflessioni che per forza di cose riguarderanno il mercato. In estate bisognerà ringiovanire la rosa. La grande forza dell’Inter di questi anni è stata una panchina lunghissima, con le pedine giuste da alternare ai titolari. Ma, verosimilmente, in estate si chiuderanno diversi cicli che hanno fatto le fortune dei nerazzurri, tra contratti in scadenza e la situazione Frattesi. Partendo proprio dal centrocampista, con Chivu ha trovato pochissimo spazio, e quel poco trovato non è stato sfruttato a dovere.

Una sua cessione in estate appare inevitabile. Ma insieme a lui sono sulla via d’uscita anche diversi senatori della squadra: da Sommer ad Acerbi, da De Vrij e Darmian a Mkhitaryan. L’ex United e Dortmund medita addirittura di ritirarsi dal calcio giocato al termine della stagione. L’unico tra questi cn uno spiraglio di permanenza è De Vrij: incontro tra società ed entourage nelle prossime settimane. Ma la direzione rimane la stessa. Occhio anche alla situazione di Bastoni, che in estate potrebbe partire in direzione Barcellona.

Il sogno Nico Paz: tra futuro e fattibilità. Per Palestra…

Il sogno per il mercato rimane sempre Nico Paz. Con ogni probabilità, il talento argentino lascerà Como dopo due anni per tornare al Real Madrid dopo la consacrazione in Serie A. Blancos che però sono in piena rivoluzione e non si sa come potrebbero giocare nella prossima stagione. Con l’assetto odierno, si fa fatica a vedere un posto per Nico Paz, ma l’allenatore del futuro, che non sarà Arbeloa, potrebbe vederla diversamente.

I nerazzurri sono in pressing sull’argentino da parecchio tempo, più volte ha cenato insieme al connazionale Javier Zanetti ed è inevitabile pensare che abbiano parlato anche di un possibile futuro all’Inter. Per il momento però è difficile parlare di trattative, il futuro appare incerto, ma l’Inter è alla finestra. Per rinforzare le fasce, il nome è anche quello di Marco Palestra, la rivelazione più attraente dell’ultimo campionato di Serie A. L’esterno tornerà all’Atalanta al termine della stagione: la sua valutazione ora è di circa 25 milioni di euro, ma le cifre sono destinate ad alzarsi.

L’Inter ci riprova per Manu Koné e riporta a casa Stankovic jr

Per rinforzare il centrocampo, i nomi principali sono due: Manu Koné e Aleksandar Stankovic. Uno non preclude l’altro. Il figlio d’arte ha fatto una grande stagione con il Club Brugge, ma inevitabilmente il francese fa volare la mente dei tifosi. Alla Roma sta facendo vedere grandi cose e l’Inter aveva già provato a prenderlo. Ora in estate si prepara un nuovo assalto. L’estate scorsa i giallorossi accettarono l’offerta dell’Inter da 40 milioni di euro, salvo poi tornare sui suoi passi per volere dei Friedkin.

Tutto passerà dalla qualificazione o meno della Roma in Champions: per il settlement agreement, i gialorossi dovranno mettere a bilancio 80 milioni di euro di plusvalenza entro giugno, dunque un big con ogni probabilità dovrà partire. L’Inter ha già avuto qualche contatto con l’entourage del giocatore che gradisce la destinazione. Bisognerà anche alzare l’asticella per competere ai massimi livelli anche in Champions. Proprio nei giorni delle varie feste per i trofei, l’Inter sembra aver raggiunto l’accordo con Solet.

Il difensore dell’Udinese, da quando è arrivato in Serie A, ha avuto un impatto devastante per strapotere fisico, modernità di gioco e una certa predisposizione al gol. Ci sarebbe già un’intesa di massima con il giocatore che gradisce la destinazione. Ma bisognerà trovare in fretta un accordo con l’Udinese, dato che il Chelsea è in agguato sull’operazione e potrebbe presto presentare un’offerta ufficiale. Con le quotazioni di Solet che si alzano, si abbassano quelle per Muharemovic.