Inter, dopo Palestra si rischia un altro "scippo": l'Atletico Madrid piomba su Solet

Secondo alcuni media spagnoli, Simeone vorrebbe il difensore dell'Udinese e starebbe preparando un'offerta: i friulani chiedono almeno 25 milioni, il giocatore però vuole a tutti i costi i nerazzurri

L’Inter continua a lavorare per portare Oumar Solet a Milano, ma la trattativa con l’Udinese resta ancora aperta e nelle ultime ore si è registrato un elemento destinato a complicare i piani nerazzurri: l’inserimento dell’Atletico Madrid.

Inter, Solet è la priorità

Dopo aver perso sul traguardo la trattativa per Palestra, vedersi soffiare anche Solet sarebbe una vera beffa per i nerazzurri. Il difensore francese rappresenta da tempo una delle priorità della dirigenza interista per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu. I contatti tra Inter e Udinese vanno avanti ormai da settimane e hanno già prodotto un’intesa di massima con il giocatore, che avrebbe dato la propria disponibilità a trasferirsi in nerazzurro firmando un contratto pluriennale.

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L’Udinese spara alto per Solet

Il vero ostacolo resta però l’accordo tra i due club. L’Udinese continua infatti a valutare Solet tra i 25 e i 30 milioni di euro, forte delle ottime prestazioni offerte dal centrale francese nell’ultima stagione e della possibilità di realizzare una plusvalenza totale dopo averlo acquistato a parametro zero. L’Inter, dal canto suo, sta cercando di impostare l’operazione attraverso la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, soluzione che consentirebbe di distribuire l’investimento su più esercizi di bilancio.

Inter, piace anche Atta

Nelle ultime settimane i dirigenti delle due società si sono incontrati più volte. Durante uno dei summit di mercato andati in scena a Milano, oltre al tema relativo a Solet, si è parlato anche di altri profili dell’Udinese come Arthur Atta, segno di rapporti costanti tra i due club. Tuttavia una fumata bianca definitiva non è ancora arrivata.

Solet, l’Atletico Madrid prepara lo scippo

Proprio questa fase di stallo potrebbe favorire l’inserimento dell’Atletico Madrid. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna e rilanciate da fonti italiane, il club di Diego Simeone avrebbe individuato in Solet uno dei rinforzi ideali per la difesa e starebbe preparando una prima offerta da presentare all’Udinese. I Colchoneros monitorano con attenzione la situazione, consapevoli che l’Inter non ha ancora colmato la distanza economica con il club friulano.

Solet vuole l’Inter

La preferenza del giocatore sembra ancora orientata verso l’Inter, che si è mossa con largo anticipo e mantiene un vantaggio nei rapporti con l’entourage del difensore. Tuttavia il mercato insegna che senza un accordo tra le società ogni scenario resta aperto. Per questo motivo i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi: i nerazzurri vogliono evitare aste e accelerare la chiusura dell’operazione, mentre l’Udinese attende l’offerta più convincente. Sullo sfondo, l’Atletico Madrid osserva e prepara la sua mossa, pronto a trasformare una trattativa apparentemente indirizzata verso Milano in una sfida di mercato internazionale.