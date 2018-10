Inter, doppio colpo dal Portogallo

L’Inter si prepara al mercato di gennaio seguendo da vicino i talenti dei più importanti campionati europei.

Secondo alcune indiscrezioni, un osservatore dei nerazzurri è volato in Portogallo nei giorni scorsi per assistere al big match tra Benfica e Porto. Un’occasione in più per monitorare i progressi di due giocatori che Piero Ausilio ha messo nel mirino ormai da diverso tempo: Hector Herrera e Eder Militao.

Il primo ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e ha già fatto sapere di non voler rinnovare con il Porto. Il club portoghese dovrà dunque cederlo a gennaio per evitare di perderlo a zero la prossima estate. Attenzione, però, alla concorrenza della Roma.

Eder Militao, invece, è un giovane difensore, classe ‘98, che era già stato vicino all’Inter quando era al San Paolo. I nerazzurri lo seguono da anni e l’ottima prestazione contro il Porto sembra aver convinto la dirigenza a puntare su di lui. Una trattativa che non si prospetta semplice, in quanto il prezzo del cartellino potrebbe superare i 20 milioni.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 14:40