Inter, doppio scambio di giovani con il Genoa

L’Inter continua a cercare di piazzare i propri calciatori della Primavera in cerca di plusvalenze da mettere a bilancio prima del 30 giugno.

In queste ore i nerazzurri sono molto vicini a raggiungere un accordo con il Genoa per un doppio scambio: Radu, portiere classe 1997 e Valietti, difensore del ’99, in Liguria, mentre farebbero il percorso inverso Serpe, difensore del 2001 e Salcedo, attaccante che ha già debuttato in serie A con il Grifone e corteggiato da tempo dall’Inter.

Nel pomeriggio di giovedì i dirigenti delle due società si sono incontrati per definire gli ultimi dettagli: 12 milioni di euro entrerebbero nelle casse dei meneghini, mentre i due calciatori del Genoa si trasferirebbero in prestito con diritto di riscatto.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 20:30