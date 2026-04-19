Inter, dove sarà la festa scudetto: Chivu ha vinto la scommessa e chiede un regalo

Il tecnico nerazzurro a un passo da un’impresa riuscita solo prima della guerra. Intanto chiede rinforzi per costruire un ciclo vincente.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Inter è pronta a vivere giorni decisivi, tra campo e futuro. Lo scudetto è ormai vicino e la squadra si prepara a festeggiare un traguardo che avrebbe un sapore storico. In panchina, da neofita, Cristian Chivu è a un passo da un’impresa riuscita a pochissimi nella storia nerazzurra. Parallelamente, la dirigenza lavora già per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra passato glorioso e ambizioni future, il momento è cruciale.

Chivu come Castellazzi: un’impresa che manca da 88 anni

Cristian Chivu è vicino a entrare in una ristretta élite della storia interista. Dopo aver vinto lo scudetto da giocatore, il tecnico può riuscirci anche in panchina, un traguardo che all’Inter manca dal 1938. L’ultimo a centrare questa doppietta fu Armando Castellazzi, protagonista nell’era dell’Ambrosiana-Inter. In quella stagione, guidata dal talento di Giuseppe Meazza, arrivò un titolo combattutissimo fino all’ultima giornata. Oggi, come allora, il club ha scelto un uomo “di casa” per aprire un nuovo ciclo vincente.

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Dalla storia alla festa: dove può esplodere la gioia nerazzurra

La possibile festa scudetto rappresenterebbe il culmine di un percorso costruito con coraggio e visione. Cristian Chivu ha saputo gestire un gruppo in evoluzione, trasformando una scommessa inizialmente rischiosa in una cavalcata dominante per l’Inter. Il titolo, ormai a portata di mano, potrebbe arrivare già nel prossimo turno: con 78 punti in classifica e un vantaggio di dodici lunghezze su un Napoli finito in difficoltà e sul Milan, ai nerazzurri basterebbe una vittoria contro il Torino accompagnata da passi falsi delle inseguitrici per avere la certezza matematica. Sarebbe un trionfo simbolico anche per la filosofia del club, che ha puntato su continuità e identità, unendo passato e presente in un’unica grande storia nerazzurra.

In concreto, se queste combinazioni dovessero verificarsi, la festa scatterebbe subito al triplice fischio della gara. Il primo epicentro sarebbe lo Stadio Giuseppe Meazza, dove squadra e tifosi darebbero il via alle celebrazioni direttamente in campo. Subito dopo, come da tradizione, la gioia si sposterebbe nel centro città: Piazza Duomo diventerebbe il punto di ritrovo di migliaia di sostenitori, tra cori, bandiere e caroselli che proseguirebbero per tutta la notte. Nei giorni successivi, il club potrebbe organizzare una sfilata ufficiale per le vie di Milano con il pullman scoperto, trasformando la vittoria in un evento collettivo. Sarebbe il momento più atteso, quello in cui la squadra e la città si fondono definitivamente nella celebrazione del 21° scudetto.

Mercato e futuro: Chivu chiede rinforzi mirati

Nonostante il possibile trionfo, l’Inter guarda già avanti. Chivu ha indicato alla dirigenza la necessità di rinforzi, soprattutto sulla fascia destra in caso di partenza di Denzel Dumfries. Il nome che piace è quello di Marco Palestra, considerato un profilo ideale per qualità e duttilità. L’operazione resta complessa, anche per le valutazioni elevate richieste dal club di appartenenza. La dirigenza, guidata da Giuseppe Marotta, dovrà bilanciare ambizione e sostenibilità. Intanto, la priorità resta chiudere il campionato e trasformare il sogno scudetto in realtà.