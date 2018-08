Inter, due esclusi eccellenti in lista Uefa

Problemi di spazio per Luciano Spalletti in vista della comunicazione della lista per la Champions League all'Uefa. In questo elenco, il tecnico toscano potrà inserire solo 19 giocatori a causa dei vincoli Fair Play, legati ai calciatori cresciuti nel settore giovanile e al saldo di mercato tra acquisti e cessioni.

Oltre a Berni e Joao Mario, Spalletti sarà così costretto a escludere altri due giocatori: Candreva, Dalbert, Gagliardini, Vecino i quattro a rischio. E i primi due sono i più indiziati a rimanere fuori.

SPORTAL.IT | 31-08-2018 11:45