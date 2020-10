Inter: due gol, tre punti ma c’è un problema

L’Inter ritrova la vittoria e si mette alle spalle le polemiche; non tutte però. I nerazzurri passano sul campo del Genoa soffrendo per oltre 60 minuti ma trovando con Lukaku il gol che la sblocca. Ma c’è anche un problema rappresentato dalla reazione di Lautaro Martinez al momento del cambio e che rischia di diventare un tormentone nei prossimi giorni.

Caso Lautaro

In casa nerazzurra ovviamente tiene banco il caso Lautaro Martinez. Il giocatore argentino ha lasciato la gara al 70’ e dopo aver dato il cinque ai componenti della panchina si è sfogato con una serie di colpi sulla sedia a cui era destinato. Un gesto che ovviamente non è passato inosservato, che ha fatto discutere e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni: “Comunque uno può essere anche arrabbiato con se stesso – dice Sara – non dobbiamo fare una tragedia per tutto”.

I tifosi delle altre squadre però mettono l’accento sulla reazione dei commentatori Sky rimasti in silenzio al momento del cambio: “Ma sulla sclerata contro la panchina di Lautaro, Caressa e lo zio Bergomi che fanno finta di nulla? Sono sempre pronti a vedere le reazioni fuori luogo degli juventini alle sostituzioni. E’ strano che non commentino”. Ma anche molti tifosi nerazzurri sono arrabbiati con il Toro: “Ma cosa ti lamenti a fare? – dice un fan – tra quattro giorni devi giocare di nuovo in Champions”.

Le certezze

Nonostante un mercato faraonico sono i giocatori della vecchia guardia a tirare l’Inter fuori da una situazione delicata. A sbloccare il risultato ci pensa Lukaku diventato ormai trascinatore della squadra e come fa notare il giornalista Biasin su Twitter: “Se la partita è bella ci pensa Lukaku, se la partita è brutta ci pensa Lukaku, se la partita è media ci pensa Lukaku”. Ma anche il gol di D’Ambrosio conferma che è il gruppo storico in questo momento a rappresentare l’asse portante della squadra.

Minuti di tensione

Il risultato finale premia l’Inter che porta a casa tre punti importanti. Ma fino al gol che ha sbloccato la partita, i tifosi nerazzurri hanno provato una certa tensione: “Rispecchiamo alla perfezione l’attuale apatia dell’allenatore”, ha scritto Alessandro. Tanti fan temevano una partita stregata: “Nemmeno un tiro nello specchio della porta contro una squadra, con tutto il rispetto, decisamente mediocre. Adesso il problema è ancora Handanovic?”.

SPORTEVAI | 24-10-2020 19:57