Inter, Dumfries come De Bruyne: pugno al pallone, nervi tesi e festa rovinata a Chivu e Bonny. L’olandese è un caso

Il poker alla Cremonese che ha fatto impazzire San Siro macchiato dall'atteggiamento stizzito dell'ex Psv al momento del cambio. La reazione dell'allenatore

No Thuram, sì party. Perché c’è Bonny che con un gol e tre assist mette le ali alla super Inter di Chivu. Il poker alla Cremonese vale la vetta e fa impazzire San Siro. Tutto perfetto? No, perché scoppia il caso Dumfries. Proprio come De Bruyne, l’olandese non gradisce la sostituzione: la sua reazione stizzita fa scattare il campanello d’allarme.

Inter, Dumfries come De Bruyne: cosa è successo

In un’Inter in cui tutti sono andati a mille all’ora, Dumfries si è reso protagonista di una prestazione senza dubbio deludente. L’olandese ha commesso diversi errori, sprecando anche il contropiede che poteva valere il 3-0. Chivu ha probabilmente compreso le difficoltà dell’esterno destro e al 54′ l’ha sostituito.

Apriti cielo. Come raccontato in diretta da Dazn, alla vista del numero 2 sul tabellone ha tirato un pugno al pallone, uscendo contrariato dal rettangolo verde. Una reazione che ha ricordato quella avuta solo pochi giorni fa contro Conte da De Bruyne in Milan-Napoli, sempre a San Siro.

Il gesto dell’olandese che fa scoppiare il caso

Il destino si è preso gioco di Denzel. Subito dopo la sua uscita dal campo, infatti, l’Inter ha segnato due gol in tre minuti, prima con Dimarco e poi con Barella. A differenza di tutti i suoi compagni in panchina, Dumfries – ancora infastidito – non ha esultato.

Chi ha provato a rompere il ghiaccio e rasserenare il calciatore è stato Kolarov: il vice di Chivu si è avvicinato al 29enne di Rotterdam per dargli il cinque. Scatteranno provvedimenti nei confronti dell’ex Psv? Stando alle parole dell’allenatore no: “Fa bene a essere inca..ato, Denzel è una bravissima persona – ha commentato -. Un pugno al pallone non significa niente. Sono felice di quello che sta facendo, consapevole del fatto che può dare di più”.

Chive e Bonny: l’Inter fa impazzire San Siro

Quella che si è vista oggi è davvero l’Inter di Chivu. Poco alla volta il romeno si sta distaccando dai meccanismi di Inzaghi, dando una nuova identità alla squadra, che gioca molto più in verticale, è molto più arrembante.

Il tecnico ha finalmente concesso un’occasione dal primo minuto allo scalpitante Frattesi, ma soprattutto ha indovinato la scelta in attacco: Bonny e non Pio. Il 21enne ex Parma ha ripagato la fiducia dell’allenatore segnando un gol e confezionando tre assist. Ora sono tutti più sereni: l’infortunio di Thuram fa meno paura. Lì davanti il giovane francese e Pio Esposito hanno già dimostrato di essere delle certezze.