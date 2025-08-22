Inter, Dumfries manda una frecciata a Inzaghi poi torna sul diverbio Lautaro-Calha: e l'Udinese fa il prezzo per Solet

L'esterno olandese a Dazn non ha dubbi: "Siamo i favoriti per lo Scudetto, abbiamo imparato la lezione dell'anno scorso". I friulani chiedono 25 milioni per il difensore francese

Un finale così amaro non può che fa aumentare la voglia di ripartire nel migliore dei modi. Vale per chiunque, in particolare per l’Inter di quest’anno dopo aver perso Scudetto al rush finale e finale di Champions League.

Inter, Dumfries non ha rimpianti

Una stagione nuova, un tecnico semi-esordiente ma interista nell’animo, pochi ma mirati innesti: i nerazzurri puntano a rivalersi sulle ali dei nuovi e delle colonne consolidate, come Denzel Dumfries. L’esterno olandese, intervistato da Dazn, ha ricordato proprio il finale della scorsa stagione per poi proiettarsi al futuro: “Abbiamo fatto di tutto per vincere più titoli possibili – ha detto – Abbiamo perso contro il Psg dopo un grande percorso, ma quella sera loro sono stati migliori. Restiamo orgogliosi di quanto fatto e ora dobbiamo ripartire da lì”.

Lautaro-Calhanoglu, Dumfries dice la sua

Dumfries è tornato anche sul diverbio tra i due leader nerazzurri Lautaro e Calhanoglu: “Ero tranquillo, so che entrambi sono vincenti e competitivi. Si sono chiariti tra loro e con il gruppo. Restiamo uniti, come una famiglia. All’Inter non basta non vincere titoli, stiamo lavorando per alzare il livello“.

Inter, Dumfries esalta Chivu

Ma il passato è subito archiviato, il campionato finalmente riparte: “Qui la concorrenza non manca mai: è dura, ma serve a migliorare e a dare il massimo per la squadra”. E non può mancare un passaggio sul nuovo allenatore, Christian Chivu, con un piccolo paragone rispetto al passato: “Lavoriamo di più rispetto a prima, le sedute sono più lunghe. È presto per fare paragoni con Inzaghi, ma sono rimasto impressionato: è vicino ai giocatori e parla molto al gruppo, una cosa che adoro. Non vedo l’ora di lavorare con lui, è giovane e talentuoso”.

L’Inter vuole Solet

L’olandese ha pochi dubbi e non si nasconde a proposito della Serie A che riparte domani: “Siamo noi i favoriti, perché siamo una grande squadra. L’anno scorso abbiamo sprecato qualche occasione di troppo, ma abbiamo imparato. Ora dobbiamo dimostrare la nostra forza e usare la fame per arrivare allo Scudetto”. E della squadra di domani potrebbe far parte anche Oumar Solet, talentuoso difensore francese dell’Udinese.

Solet, l’Udinese fissa il prezzo

I nerazzurri lo stanno seguendo da tempo, e presto potrebbero affondare il colpo in particolare se dovesse partire Benjamin Pavard. Esuberanza fisica, personalità palla al piede, senso della marcatura e già pronto alla linea a tre. Ha un contratto con i friulani fino al 2027, e per questo la cifra per cui sedersi al tavolo delle trattative non sarà inferiore ai 25 milioni di euro. L’idea dei dirigenti nerazzurri sarebbe quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma difficilmente l’Udinese accetterà senza inserire l’obbligo a determinate condizioni.