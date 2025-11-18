Inter, Dumfries ora preoccupa: a rischio derby e Atletico Madrid, ma Chivu ha pronta la soluzione d’emergenza

L’olandese continua a sentire dolore alla caviglia, potrebbe saltare le prossime due gare. Il tecnico non ha intenzione di rimpiazzarlo con Luis Henrique: il potenziale sostituto è un altro

A pochi giorni dal derby col Milan l’Inter si scopre in ansia per Denzel Dumfries: il fastidio alla caviglia accusato in nazionale non è ancora passato e ora l’olandese rischia di saltare non solo la stracittadina, ma anche la gara di Champions League con l’Atletico Madrid. Cristian Chivu si prepara: ha già pronta la possibile soluzione all’emergenza sulla fascia.

Inter in ansia per Dumfries

Fino a oggi il fastidio alla caviglia accusato da Denzel Dumfries in nazionale non preoccupava lo staff medico dell’Inter: gli esami effettuati dall’olandese non avevano evidenziato danni di alcuna natura, il giocatore aveva soltanto bisogno di riposo. Oggi, però, l’ansia è iniziata a crescere: Dumfries, infatti, continua a sentire dolore, nonostante le terapie effettuate a Milano e il fatto che non si stia allenando. Insomma il rischio che l’Inter affronti il derby senza Dumfries – tra i giocatori più utilizzati da Cristian Chivu – è reale.

Emergenza a destra

Senza l’olandese, teoricamente il posto di esterno destro nel 3-5-2 nerazzurro andrebbe a Luis Henrique: il brasiliano ex Marsiglia, però, finora non ha convinto, anzi si può affermare che abbia deluso le aspettative. Chivu non lo ritiene pronto per vestire la maglia dell’Inter da titolare, il problema è che anche l’altro esterno destro di riserva, il jolly Matteo Darmian, è reduce da un infortunio e potrebbe non recuperare in tempo per la gara col Milan. O, se dovesse farcela, non sarebbe di certo al meglio della condizione.

La soluzione inedita di Chivu

Ecco perché contro il Milan Chivu potrebbe utilizzare una soluzione mai sperimenta finora dal 1’, ma soltanto a gara in corso. Ovvero dirottare Carlos Augusto dalla fascia sinistra alla destra. Il brasiliano ha giocato in quella posizione lo spezzone finale della gara vinta per 3-0 sulla Fiorentina, sostituendo proprio Dumfries; Chivu ha poi riproposto lo stesso cambio contro la Lazio, quando mancava però oltre mezz’ora alla fine della partita e l’Inter conduceva soltanto per 1-0.

Un segnale di fiducia, dunque, nei confronti di Carlos Augusto, trasformatosi nel coltellino svizzero del tecnico rumeno, che l’ha già utilizzato come “braccetto” sinistro di difesa, oltre che nella sua posizione naturale di esterno mancino. L’eventuale titolarità nel derby, dunque, eleverebbe ulteriormente lo status di Carlos Augusto e confermerebbe l’abilità di Chivu nell’inventare soluzioni nuove nelle emergenze.