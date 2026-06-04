Inter, Dumfries parla già da ex: dal ritiro dell’Olanda il saluto al mondo nerazzurro

L’esterno non si è esposto sul passaggio al Real Madrid, ma di fatto ha confermato l’addio alla squadra con cui ha vinto due volte lo scudetto

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Denzel Dumfries è ancora un giocatore dell’Inter, ma ormai solo formalmente: lo ha fatto capire lo stesso giocatore, che dal ritiro dell’Olanda ha confermato il suo addio, pronunciando parole che suonano come quelle di un ex Lo attende il Real Madrid.

Inter, Dumfries è del Real Madrid

L’addio di Denzel Dumfries all’Inter non è ancora ufficiale, così come il suo passaggio al Real Madrid, ma ormai la partenza dell’esterno olandese è praticamente certa: secondo la stampa spagnola il suo passaggio ai blancos verrà annunciato dopo l’elezione di Florentino Perez, grande favorito nella corsa alla poltrona di presidente del club madridista. All’Inter andranno solo 20 milioni di euro, la cifra fissata nella clausola rescissoria inserita dell’ultimo contratto firmato dal giocatore con i nerazzurri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter, Dumfries parla da ex

A ulteriore conferma della partenza di Dumfries sono arrivate le parole del giocatore, che intervistato dal De Telegraaf ha di fatto salutato l’Inter: le sue dichiarazioni suonano già come quelle di un ex. “Il mio passaggio al Real Madrid? No, dai, manteniamo un clima sereno. È stata una conversazione così piacevole”, ha dichiarato Dumfries tentando di dribblare la domanda sul suo ingaggio da parte dei blancos.

“Sulla clausola non posso davvero dire nulla”, ha poi aggiunto il laterale prima di pronunciare una frase che sa di addio al mondo nerazzurro: “Il mio periodo all’Inter mi riempie d’orgoglio”, ha detto Dumfries, riferendosi all’esperienza milanese come a un capitolo chiuso. “Ora andrò al Mondiale con l’Olanda per dare tutto – ha poi concluso l’esterno -. Sono concentrato solo su questo. Più avanti vedremo cosa succederà sul resto”.

La rivelazione di Koeman

Del passaggio di Dumfries al Real Madrid ha poi parlato anche Ronald Koeman, c.t. dell’Olanda che ha rivelato anche un dettaglio che dice molto dello stato della trattativa tra il club spagnolo e l’esterno Oranje. “Dumfries ha fatto le visite mediche vicino a Zeist”, ha detto Koeman per poi provare a ritrattare: “Non so se la cosa sia definitivamente conclusa…”.

Il commissario tecnico arancione ha poi aggiunto una battuta: “Avrei preferito che Denzel andasse al Barcellona”, ha affermato ridendo, con una chiara allusione al proprio passato blaugrana. “È comunque fantastico per Denzel. Se c’è qualcuno che se lo merita, è lui”, ha poi concluso Koeman.