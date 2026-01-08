Inter, si rivede Dumfries: il post sul recupero un tentativo di ricucire lo strappo col mondo nerazzurro

L’esterno olandese pubblica una serie di foto mentre si allena per tornare in campo: “Ci vediamo presto”. Ma prima di marzo difficilmente sarà a disposizione di Chivu

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

“Ci vediamo presto”: queste le parole che Denzel Dumfries sceglie per accompagnare una serie di foto pubblicate su Instagram per documentare il suo percorso di recupero post-infortunio. Un post, il suo, che serve anche a ricucire lo strappo col mondo nerazzurro.

Inter, la stagione difficile di Dumfries

L’estate turbolenta, l’infortunio che pareva superabile in tempi brevi e che poi si è scoperto piuttosto grave, la lontananza dal campo e le voci di addio a giugno. Non è stata una stagione facile, finora, per Denzel Dumfries, il grande assente dell’Inter in questo momento della stagione: l’esterno olandese è alle prese con il recupero dall’infortunio muscolare che l’ha colpito a novembre in nazionale e che ha causato anche alcune frizioni col mondo interista.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La relazione con l’Inter

Dumfries sembrava poter superare in pochi giorni e che, invece, si è prolungato fino alla scelta a metà dicembre di sottoporsi a intervento chirurgico a Londra: una scelta accettata non senza qualche malumore dall’Inter. La decisione di cambiare agente, passando da Jorge Mendes ad Ali Barat, aveva poi sollevato i dubbi di tifosi e addetti ai lavori, molti dei quali convinti che rappresentasse il preludio all’addio all’Inter a fine stagione.

Il post per i tifosi nerazzurri

Per questo motivo, il post pubblicato oggi da Dumfries può essere interpretato come un messaggio distensivo lanciato al mondo Inter dall’olandese. L’esterno ha pubblicato una serie di foto scattate durante il lavoro in palestra che il giocatore sta svolgendo per recuperare dall’infortunio. “Concentrato sul mio rientro, ci vediamo presto ragazzi”, la didascalia che accompagna le immagini. Tradotto: “sono ancora un giocatore dell’Inter”.

Quando torna Dumfries

Ma quando tornerà in campo Dumfries? Secondo lo staff medico dell’Inter, il giocatore ha bisogno ancora di più di un mese di lavoro in palestra prima di poter tornare a lavorare con i compagni di squadra. La sensazione è che prima di marzo l’olandese non tornerà a disposizione di Chivu. E quelli che resteranno potrebbero essere i suoi ultimi mesi in maglia nerazzurra.