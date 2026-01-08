Inter, si rivede Dumfries: il post sul recupero un tentativo di ricucire lo strappo col mondo nerazzurro

“Ci vediamo presto”: queste le parole che Denzel Dumfries sceglie per accompagnare una serie di foto pubblicate su Instagram per documentare il suo percorso di recupero post-infortunio. Un post, il suo, che serve anche a ricucire lo strappo col mondo nerazzurro.
- Inter, la stagione difficile di Dumfries
- La relazione con l’Inter
- Il post per i tifosi nerazzurri
- Quando torna Dumfries
L’estate turbolenta, l’infortunio che pareva superabile in tempi brevi e che poi si è scoperto piuttosto grave, la lontananza dal campo e le voci di addio a giugno. Non è stata una stagione facile, finora, per Denzel Dumfries, il grande assente dell’Inter in questo momento della stagione: l’esterno olandese è alle prese con il recupero dall’infortunio muscolare che l’ha colpito a novembre in nazionale e che ha causato anche alcune frizioni col mondo interista.
Dumfries sembrava poter superare in pochi giorni e che, invece, si è prolungato fino alla scelta a metà dicembre di sottoporsi a intervento chirurgico a Londra: una scelta accettata non senza qualche malumore dall’Inter. La decisione di cambiare agente, passando da Jorge Mendes ad Ali Barat, aveva poi sollevato i dubbi di tifosi e addetti ai lavori, molti dei quali convinti che rappresentasse il preludio all’addio all’Inter a fine stagione.
Per questo motivo, il post pubblicato oggi da Dumfries può essere interpretato come un messaggio distensivo lanciato al mondo Inter dall’olandese. L’esterno ha pubblicato una serie di foto scattate durante il lavoro in palestra che il giocatore sta svolgendo per recuperare dall’infortunio. “Concentrato sul mio rientro, ci vediamo presto ragazzi”, la didascalia che accompagna le immagini. Tradotto: “sono ancora un giocatore dell’Inter”.
Ma quando tornerà in campo Dumfries? Secondo lo staff medico dell’Inter, il giocatore ha bisogno ancora di più di un mese di lavoro in palestra prima di poter tornare a lavorare con i compagni di squadra. La sensazione è che prima di marzo l’olandese non tornerà a disposizione di Chivu. E quelli che resteranno potrebbero essere i suoi ultimi mesi in maglia nerazzurra.