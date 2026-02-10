Inter, Dumfries si gode le Olimpiadi e si prepara a tornare: la rivelazione sul rientro scalda i tifosi sui social

Il laterale ha assistito al trionfo della connazionale Leerdam nello speed skating a Milano e ha fatto capire che potrebbe unirsi ai compagni in tempo per il derby

Denzel Dumfries si gode le Olimpiadi di Milano–Cortina e, nel frattempo, si prepara a tornare in campo: presente a una delle gare dei Giochi Invernali nel capoluogo lombardo, l’olandese si è lasciato andare a una rivelazione sul suo rientro in campo che ha immediatamente scaldato i tifosi dell’Inter sui social.

Olimpiadi, Dumfries ad applaudire la Leerdam

Se non fosse diventato un calciatore di livello internazionale, Denzel Dumfries avrebbe potuto essere un pattinatore di velocità: la struttura fisica, l’esplosività e la falcata dell’esterno olandese sono caratteristiche che di sicuro gli avrebbero permesso di emergere anche in uno sport come lo speed skating.

Di sicuro quest’ultima è una disciplina che interessa al laterale dell’Inter, beccato ieri a seguire a Milano la finale olimpica dei 1.000 metri femminile, competizione in cui ha trionfato (con tanto di record delle Olimpiadi) la connazionale Jutta Leerdam, affascinante atleta nota anche per la sua relazione con lo youtuber Jake Paul.

Le parole sul rientro in campo

Intervistato dall’olandese Nos, Dumfries ha parlato del recupero dall’infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo ormai dallo scorso novembre. L’esterno dell’Inter è apparso fiducioso e sorridente e si è lasciato andare a una rivelazione riguardante il suo rientro in campo.

“È solo questione di settimane, anche se non c’è ancora una data precisa, ma mi sto già allenando in campo e con la palla. Comincio ad avere davvero voglia di giocare”, ha dichiarato Dumfries, dicendosi poi anche assolutamente certo di partecipare ai prossimi Mondiali.

L’entusiasmo dei tifosi dell’Inter

Ma quando potrebbe realmente tornare a disposizione Dumfries? L’olandese non ha voluto indicare una data precisa, ma ha parlato di settimane, il che induce diversi tifosi dell’Inter a sognare il suo ritorno in tempo per il derby col Milan, in programma l’8 marzo.

“Dai sbrigati Denzel, che nel derby chiudiamo la corsa scudetto”, commenta Prof2022 su X. “Dumfries sarà il vero rinforzo per il finale di stagione”, aggiunge Aurelio. Ma Makus ribatte: “E speriamo… Marotta per non fare mercato aveva detto che sarebbe tornato praticamente a gennaio”. “Luis Henrique è in crescita, ma Dumfries è Dumfries: se torna ci pigliamo tutto!”, aggiunge Penny, dando un chiaro esempio di quanto l’olandese sia ritenuto fondamentale dalla tifoseria interista.