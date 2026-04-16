Inter, Dumfries è tornato decisivo, si riflette sul rinnovo: e Nico Paz non è irraggiungibile

L'esterno olandese, protagonista a Como con una doppietta, potrebbe rinnovare il contratto che ora prevede una clausola da 25 milioni valida per l'estero. Presto un tentativo per l'argentino di proprietà del Real Madrid

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Senza dubbio è valsa la pena aspettare il recupero di Denzel Dumfries: 125 giorni per riaverlo tra i titolari, mesi in cui l’Inter ha sofferto la mancanza dell’olandese sulla fascia destra. Come l’anno scorso, quando il giocatore si fece male e mancò nella parte decisiva, quando i nerazzurri si fecero scippare lo Scudetto dal Napoli.

Inter, quanto mancava Dumfries

La partita di Como ha invece raccontato un copione inverso rispetto all’ultimo campionato: Dumfries c’è, e si è visto. Dall’operazione alla caviglia fino al ritorno, l’olandese volante nerazzurro si è ritrovato ad un passo dall’addio mentre oggi proseguono le riflessioni attorno a quello che potrebbe essere il suo futuro. Sull’esterno c’è una clausola di 25 milioni valida solo per l’estero: a gennaio era stato il Liverpool di Slot a bussare alla porta nerazzurra, per trovare una valida alternativa all’ex Leverkusen Frimpong.

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Inter-Dumfries, rinnovo in agenda

Ma l’Inter non aveva alcuna intenzione di cederlo in prestito, conscia del valore del giocatore. Scenario che potrebbe ripresentarsi in estate, quando altri big club europei potrebbero bussare alla porta di Marotta, attratti da una clausola tutt’altro che proibitiva per un giocatore di così alto livello. In tal caso, sarebbe il giocatore a decidere: a Milano, intanto, stanno pensando a prolungargli il contratto riformulando proprio la voce relativa alla clausola per l’estero.

Nico Paz sogno dell’Inter

L’Inter però sta sondando un altro terreno, altrettanto importante. Come riporta Repubblica, i nerazzurri in estate faranno un tentativo per Nico Paz, gioiellino del Como di proprietà del Real Madrid. Per ora soltanto un’idea, ma che può diventare una trattativa se ci sarà un’apertura da parte degli spagnoli che vantano il diritto di recompra.

Nico Paz aspetta il Real Madrid

Nico Paz si trova a Como dal 2024: acquistato per 6 milioni di euro, ha firmato un quinquennale fino al 2028 ma il Real Madrid si è assicurato il 50% sulla futura rivendita del giocatore, più la possibilità di riacquistarlo a cifre definite per tre sessioni di mercato estive: 8 milioni nel 2025, 9 milioni nel 2026 e 10 nel 2027.

Inter, la strategia per Nico Paz

Bisogna capire quale sia la strategia del club di Perez: la scorsa estate il Como ha respinto una ricca proposta del Tottenham da 65 milioni di euro più 10 di bonus, ora a Madrid gli scenari cambieranno dopo una stagione deludente. Servirà fare cassa per finanziare i nuovi acquisti e il nome di Nico Paz potrebbe finire sulla lista dei partenti. Di sicuro non mancherebbe la concorrenza, tra i vari da Rodrygo, Vinicius, Mastantuono, Arda Guler, Brahim Diaz ed Endrick. Tutti insieme, decisamente non possono giocare.

Il Como non vuole perdere Nico Paz

E allora potrebbe partire la strategia dell’Inter, che potrebbe usare i soldi dalla cessione di Bastoni al Barcellona per Nico Paz, valutato dal Real Madrid almeno 50 milioni di euro. Ma tra Inter e Real Madrid c’è pur sempre il Como, che in caso di qualificazione alla Champions League farà un tentativo per trattenerlo almeno un altro anno.