Inter-Dzeko, trattativa in corso

In attesa di novità sul fronte Icardi, l'Inter è al lavoro per migliorare il proprio pacchetto offensivo. L'obiettivo sarebbe Dzeko. L'attaccante bosniaco è in uscita dalla Roma e, nonostante l'età (33 anni), piacerebbe molto ai nerazzurri.

La Roma, per Dzeko, vorrebbe incassare 20 milioni di euro. Una cifra considerata troppo elevata dal club nerazzurro, disposto a chiudere l'affare a quota 10 milioni di euro. Lavori in corso, in attesa della classica fumata bianca.

SPORTAL.IT | 23-05-2019 07:25