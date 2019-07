Inter, è arrivata l'offerta ufficiale a Icardi e Wanda Nara

Il Napoli fa la sua mossa per anticipare la Juventus e prendere Mauro Icardi. Secono quanto riporta Fcinternews, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno messo sul tavolo un contratto quinquennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione più bonus per l’ex capitano dell’Inter.

Una offerta importante, che si avvicina a quella della Juventus, che ha proposto a Wanda Nara 8 milioni di euro netti all’anno fino al 2024 più premi. La proposta potrebbe far traballare le certezze della coppia, finora decisa ad accettare solo la Juventus in caso di addio dal club meneghino. No secco invece per quanto riguarda l’estero: Icardi non vuole lasciare la serie A, e l’Atletico Madrid non si è mai fatto concretamente avanti per il giocatore.

L‘Inter vuole liberarsi quanto prima del giocatore per incassare 50-60 milioni da reinvestire per l’acquisto di Romelo Lukaku, ma la coppia ha altre intenzioni. Anche la Juventus temporeggia per giocare al ribasso, e non ha presentato una proposta ufficiale alla società campana. Ecco quindi che Marotta guarda con speranza all’assalto dei partenopei. Smentita però la voce di una offerta a Wanda Nara per un ruolo nel prossimo cinepanettone della FilmAuro.

Queste le parole di Marotta su Icardi: “Escludo Icardi alla Juve, non ci sono al momento le condizioni. Della Juve non si vede neanche l’ombra. Il calciatore però è sempre padrone del proprio futuro e la sua volontà sarà prioritaria rispetto alla società. Se resta? A fine mercato ne riparleremo, ma al momento dobbiamo essere ottimisti e guardare al futuro diversamente”.

SPORTAL.IT | 08-07-2019 12:29