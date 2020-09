Inter e Atalanta accontentate: prime partite rinviate

Il nuovo campionato di Serie A aprirà i battenti il 19 settembre: decisione presa dal Consiglio Federale, a cui è seguita quella del Consiglio di Lega di Serie A andato in scena lunedì per via telefonica.

Secondo quanto riportato da ‘la Repubblica’, i club avrebbero votato all’unanimità a favore del rinvio delle partite della prima giornata di Inter e Atalanta, che hanno concluso la stagione per ultime in virtù degli impegni avuti in Europa League e in Champions.

Milanesi e bergamaschi dovrebbero dunque avere una settimana di lavoro in più nelle gambe prima dell’esordio in campionato: le gare del primo turno sarebbero recuperate più in avanti.

Una deroga sul calendario (che nascerà mercoledì) sarebbe stata chiesta anche da Cagliari e Roma ma, in questo caso, non sarebbe stata accordata.

OMNISPORT | 01-09-2020 07:52