Inter: è corsa a due per il dopo Miranda

L’Inter pensa a come sostituire Miranda che, già a gennaio, potrebbe lasciare Milano per intraprendere una nuova avventura: il Siviglia preme per averlo, ma attenzione agli inserimenti di Porto e Benfica.

I nerazzurri continuano a seguire Joachim Andersen, giovane difensore di proprietà della Sampdoria. Il centrale danese ha attirato l’attenzione di diversi club europei tra cui il Manchester United che, secondo indiscrezioni, starebbe preparando un’offerta in vista del prossimo mercato. Piero Ausilio proverà a convincere i blucerchiati ad accettare la proposta dell’Inter ma, se non dovesse farcela, ha pronta un’alternativa.

Si tratta infatti di Rafael Toloi, difensore classe ‘90 dell’Atalanta. Il brasiliano è da mesi nel mirino dei nerazzurri, disposti ad intavolare una vera e propria trattativa con i bergamaschi nel caso in cui l’operazione Andersen saltasse.

SPORTAL.IT | 09-11-2018 17:00