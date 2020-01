"Inter, è fatta!": l'annuncio fa impazzire il web

La lunga attesa pare terminata: Christian Eriksen sarà a breve un giocatore dell’Inter. Lo affermano le principali testate giornalistiche, i nerazzurri hanno vinto le ultime resistenze del Tottenham e convinto definitivamente il trequartista danese, pronto dunque a dare subito il suo contributo alla squadra di Antonio Conte per tentare l’all-in sullo scudetto.

“Fatta per Eriksen!”

Eriksen, d’altra parte, è esattamente il giocatore che manca al centrocampo interista: un uomo di qualità, in grado di innescare le punte e trovare soluzioni personali, giocando sulla trequarti o qualche metro più dietro, da interno.

Nicolò Schira è stato tra i primi a lanciare la notizia dell’affare concluso, con un tweet che ha mandato in visibilio i tifosi interisti. “Affare fatto! – ha twittato il giornalista della Gazzetta dello Sport – Christian Eriksen passa all’Inter dal Tottenham per 20 milioni di euro (bonus inclusi). Firmerà un contratto fino al 2024 con uno stipendio di 10 milioni di euro”.

Interisti impazziti

L’annuncio del giornalista scatena l’estasi dei suoi follower. “Sembrava impossibile, ma ce l’abbiamo fatta! Abbracciamoci tutti, fratelli interisti”, scrive commosso Velvetsuji. “Nicolò non scherzare, io ci credo…”, commenta BetterCallGigi quasi incredulo.

“Fammi indovinare, domani può già essere a Milano?”, domanda Giuseppe che non vede l’ora di abbracciare il nuovo campione nerazzurro. “Mossa da pazzi! Ma è un grande ingaggio per l’Inter”, l’opinione di Bunion, tifoso britannico di fede nerazzurra.

Ma tra i follower di Schira c’è anche chi pensa che Eriksen non sarà basterà all’Inter per fare il salto di qualità definitivo. “Giocatore troppo caro che non è mai stato bravo nelle grandi partite e soprattutto non è affatto un giocatore che corrisponde allo stile di Conte, non è abbastanza duro”, scrive Bretonfish, piuttosto scettico sull’acquisto del danese.

E nella discussione si inserisce anche qualche juventino, come Antonino, che provoca così: “Mamma mia… arriva Iniesta”. Puntuale la risposta di Stream: “Rosica pure”.

SPORTEVAI | 24-01-2020 09:43