Inter, è il Modric day: il giocatore rifiuta di allenarsi

Giornata chiave per il futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato è tornato a Madrid ma martedì ha chiesto e ottenuto di non allenarsi con il resto dei blancos. Nelle prossime ore il giocatore si presenterà a Valdebedas per un colloquio con Florentino Perez, mentre il resto della squadra arriverà alle 14, dopo aver giocato l'ultima gara di International Champions Cup contro la Roma.

L'incontro tra il miglior giocatore del Mondiale in Russia e il presidente del Real potrebbe avvenire in serata: il regista comunicherà le sue intenzioni, chiedendo di far valere il gentleman agreement stipulato anni fa. Un faccia a faccia decisivo che determinerà le sorti dell'affare, e che testerà la reale volontà del giocatore di trasferirsi in serie A. Modric ha da giorni l'intesa con l'Inter per il contratto: 10 milioni di euro netti per 4 anni.

La situazione è in evoluzione: secondo quanto riportato da LaSextaDeportes nella serata di martedì, Perez avrebbe annullato il colloquio richiesto dal centrocampista croato. Una eventualità che aumenterebbe, e non di poco, le chance di vedere Modric a Milano entro il fine settimana.

Il tecnico dei madridisti Lopetegui insiste sul fatto che il giocatore resterà in Spagna: "Di Modric ho già parlato. E il presidente si è espresso con chiarezza. Sarà felice qui come lo è stato finora e giocherà meravigliosamente. Quello di cui parlo con i giocatori resta privato, però è chiaro che lo faccio quando lo considero opportuno. L'addio di Kovacic? Non mi risulta che si sia ribellato. Si è allenato normalmente. Mateo fa parte della rosa e mi piace tanto. Sia lui che Modric sono felici di essere qui. L'addio di Ronaldo: è andato via uno dei giocatori più importanti della storia recente. La vedo come un'opportunità per crescere come collettivo e soddisfare le esigenze che questo club impone".

