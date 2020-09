Inter e Juve, ritorno di fiamma per Marcelo

Ritorno di fiamma di Inter e Juventus per il terzino del Real Madrid Marcelo. Secondo quanto riporta As, nerazzurri e bianconeri hanno chiesto informazioni all’entourage dell’esterno brasiliano, per capire se ci sono possibilità di aprire una trattativa.

Il giocatore, 33 anni, è valutato circa 15 milioni di euro: l’ostacolo numero uno resta l’ingaggio, visto che a Madrid percepisce un maxi stipendio da 8 milioni di euro a stagione, troppo sia per Marotta, sia per Paratici.

OMNISPORT | 11-09-2020 12:15