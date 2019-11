Inter e Juve vincono tra le polemiche: la furia di Bologna e Torino

Juventus e Inter continuano a marcarsi stretto.

Alla vittoria della squadra di Conte a Bologna nell’anticipo delle ore 18 ha risposto, in rimonta grazie alla doppietta di Lukaku che ha vanificato la rete rossoblù segnata da Soriano in avvio di secondo tempo, ha risposto l’1-0 dei campioni d’Italia in serata nel derby contro il Torino. Vittorie preziose, ma sofferte, accomunate anche dalle polemiche da parte delle squadre sconfitte.

Al termine delle due gare, infatti, i dirigenti di Bologna e Torino non hanno fatto mancare le proprie proteste nei confronti delle conduzioni di gara rispettivamente di La Penna e Doveri, entrambi della sezione di Roma.

Nel mirino del Bologna c’è il rigore decisivo concesso all’Inter al 90’ per un contatto tra Riccardo Orsolini e Lautaro Martinez, che ha scatenato le proteste del ds rossoblù Walter Sabatini, insieme a un precedente fallo non ravvisato su Palacio, mentre il dg del Toro Antonio Comi se l’è presa per un rigore non concesso ai granata nel primo tempo per un presunto fallo di mano di Matthijs De Ligt, poi match-winner nella ripresa.

“A due minuti dalla fine c’era un fallo su Palacio – ha detto Sabatini a ‘Sky Sport’ – Il contatto non era in area? L’arbitro doveva andare comunque a rivederlo alla Var. Martinez è un grandissimo giocatore e ora ha acquisito anche la scaltrezza tipica dei veterani. Sul rigore tattiene la gamba e fa un tuffetto…”.

Sabatini ne ha anche per Conte che aveva definito autogol la rete del Bologna: “Lo rispetto molto, è uno dei miei modelli, ma ha delegittimato il nostro gol parlando di autorete. A me sembra una grande azione, come si fa a definirlo autogol? È un’azione armonica, portata avanti con coraggio”.

Questa invece la rabbia di Comi ai microfoni di ‘Dazn’: “L’arbitro ha inciso. A Lecce nella partita contro la Juventus hanno dato un rigore simile, stasera no. Ci dispiace sentire commenti diversi. Era rigore quello di Lecce, era rigore quello di stasera. Siamo stati penalizzati. Comunque volevamo una reazione dopo un periodo difficile e c’è stata, oggi abbiamo fatto un’ottima prestazione”.

SPORTAL.IT | 03-11-2019 00:02