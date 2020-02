Inter e Juventus beffate per un centrocampista

Sandro Tonali potrebbe continuare la sua carriera in Spagna con la maglia dell'Atletico Madrid. Il giovane del Brescia, su cui ci sono da tempo Inter e Juventus, ha attirato le attenzioni di Simeone che l'avrebbe inserito nella lista dei desideri.

Secondo 'Don Balon' infatti i Colchoneros sarebbero disposti a riservare al giovane classe 2000 un posto da titolare fin da subito, cosa difficile in nerazzurro o in bianconero. La Gazzetta dello Sport ha rivelato che a gennaio la Fiorentina ha offerto 50 milioni di euro a Cellino, che però ha rinviato ogni discorso a giugno. Il presidente delle Rondinelle spera di scatenare un'asta per ottenere il massimo dalla cessione del pezzo più pregiato della rosa.

L'Inter, soprattutto, è alla ricerca di un centrocampista e non si accontenta di Eriksen. Antonio Conte vorrebbe almeno un altro innesto di spessore nel reparto e i nomi fatti alla società, oltre a quello di Tonali, sono Arturo Vidal e Ivan Rakitic. Il cileno sembrava dovesse trasferirsi a Milano già a gennaio anche in virtù delle frizioni tra il giocatore e la dirigenza del Barcellona ma l'affare non è andato in porto.

Diverso il discorso per la Juventus: il vero obiettivo di Paratici è Paul Pogba, che potrebbe tornare a torino per circa 100 milioni di euro. Il mercato invernale è stato fatto seguendo la logica del risparmio, così da tentare l'affondo per il Polpo a giugno. Il Manchester United non si opporrebbe ad una eventuale cessione ma i campioni d'Italia tanno facendo le loro valutazioni.

Sempre per quanto riguarda il centrocampo, Matuidi è ad un passo dal rinnovo. Il club bianconero pronto a esercitare la clausola del prolungamento automatico di 12 mesi del contratto in scadenza. L'ex Paris Saint Germain è molto apprezzato da Sarri per la sua generosità ed esperienza.



SPORTAL.IT | 08-02-2020 11:28