Mercato Juventus, sfida all'Inter per uno svincolato di lusso

In testa alla classifica di Serie A c’è ancora il Milan , ma Inter e Juventus sembrano aver avviato “ufficialmente” la rincorsa. In attesa dello scontro diretto del prossimo 17 gennaio, nerazzurri e bianconeri hanno messo in cascina punti importanti contro Bologna e Torino . Successi diversi e diversamente convincenti, ma in una fase così delicata della stagione con tante partite ravvicinate conta più che mai fare punti.

Parallelamente al testa a testa sul campo, però, non mancano gli obiettivi comuni sul mercato, che si tratti dell’ormai imminente sessione di gennaio o di quella estiva. Il prossimo nome ad essere conteso potrebbe essere molto illustre, quello di Angel Di Maria .

L’esterno d’attacco argentino, in forza al Psg dal 2013, andrà a scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno e al momento le trattative per il rinnovo non decollano. Anzi. El Fideo vorrebbe restare in Francia e magari chiudere con quella maglia la propria carriera ad alti livelli, ma ci sono un paio di problemi da risolvere. Uno è il rapporto con il tecnico Thomas Tuchel, a propria volta tutt’altro che saldo sulla panchina, ma la cui posizione si è rafforzata dopo la vittoria sul campo del Manchester United che ha avvicinato la qualificazione agli ottavi di Champions League in un girone non semplice che comprende anche il Lipsia, semifinalista della scorsa edizione.

Tuchel vede Di Maria come titolare, ma lo sostituisce quasi sistematicamente, scenario che non piace affatto all’ex Real Madrid. L’altro scoglio riguarda la posizione della società, disposta sì a rinnovare il contratto, ma per un anno e con uno stipendio ribassato. Di Maria punta invece ad un biennale e ovviamente senza perderci sull’ingaggio, che è attualmente di circa 7 milioni . Da qui la tentazione di cambiare aria.

Inter e Juventus sono pronte: dal punto di vista tattico il giocatore farebbe forse più comodo ai bianconeri, che pregustano un nuovo colpo illustre a parametro zero , ma l’Inter non perde le speranze e punta ad aumentare l’esperienza internazionale del gruppo.

Le due dirigenze osservano da lontano gli sviluppi dei rapporti tra Di Maria e il Psg e studiano la strategia per l’estate.

OMNISPORT | 06-12-2020 10:35