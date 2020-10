Inter e Juventus gelate: sfuma un obiettivo di mercato

Juventus e Inter sono pronte per un testa a testa per lo scudetto che si annuncia lungo e molto più incerto rispetto alle ultime stagioni. Con i bianconeri di Pirlo in fase di ricostruzione e ringiovanimento in campo ed in panchina e i nerazzurri di Conte che faticano a carburare la differenza potrebbero farla le rispettive mosse durante il mercato di gennaio.

Le idee delle due dirigenze sono chiare, anche in base alle indicazioni dei rispettivi allenatori. In questo senso il più esigente è sicuramente il tecnico dell’Inter, deluso per il mancato arrivo durante la sessione estivo-autunnale di mercato di un esterno di centrocampo e di un interno.

Ecco allora che in inverno le due grandi rivali del calcio italiano potrebbero tornare a sfidarsi, per un elemento di prospettiva e già nel mirino dei principali club europei. Si tratta di Eduardo Camavinga, talento classe 2002 di proprietà del Rennes e già nel giro della Nazionale francese.

Il giocatore di origini è anche sul taccuino dell’Inter, ma la Juventus potrebbe provare a giocare d’anticipo provando a inserire nell’affare il riscatto da parte dei francesi di Daniele Rugani, ceduto in prestito proprio al Rennes nelle battute conclusive del mercato di ottobre.

Secondo quanto riporta ‘Todofichajes’, però, la valutazione che il Rennes dà al giocatore, vicina ai 70 milioni, sarebbe ancora troppo alta, anche qualora i due club si accordassero per dare a Rugani una valutazione di circa 30 milioni, sempre a patto ovviamente che i francesi accettino contropartite tecniche per privarsi del proprio gioiello.

A raffreddare i sogni di bianconeri e nerazzurri sarebbe comunque la volontà del giocatore che, stando a quanto riportato su ‘Don Balon’, avrebbe già deciso il proprio futuro ed è pronto a rifiutare la corte delle italiane come quella del Paris Saint-Germain. Piuttosto che restare in patria Camavinga preferirebbe approdare al Real Madrid, magari per essere allenato da Zinedine Zidane, che potrebbe così ritrovarsi in casa l’erede di quel Paul Pogba tanto inseguito…

