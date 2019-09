Inter e Milan, ecco i due progetti del nuovo San Siro

Durante la giornata di giovedì al Politecnico di Milano in Bovisa, sono stati presentati i due progetti per il nuovo stadio di San Siro: 'I due anelli di Milano' e 'La cattedrale'.

Il primo progetto, della società Manica-Sportium, presenta una struttura sorretta da due anelli che si incrociano e una facciata che cambia colore in base alla squadra che gioca. L'area esterna di San Siro sarebbe completamente rivisitata con 10 ettari di area verde al cui interno verrebbe mantenuto il prato dell'attuale San Siro sopra la nuova area commerciale a disposizione dei cittadini e tre torri dedicate ad attività collaterali.

Il responsabile del progetto David Manica ha detto: "Ci sarà una zona anche eventuali eventi. Per quanto riguarda l'interno, gli spalti sono ancora più verticali e i seggiolini più vicino al campo rispetto ad ora. Lo stadio cambierà colore a seconda se giocherà il Milan o l'Inter. Ci sono due anelli, e ognuno rappresenta le due squadre. E' uno stadio per la gente".

'La cattedrale', della Popolous, presenta linee più regolari con una struttura che ricorda l'immagine del Duomo di Milano, simbolo della città, e della Galleria Vittorio Emanuele. Particolarità il terreno di gioco ribassato rispetto a quello attuale in modo da abbassare la struttura e l'impatto visivo sulla città. Infine il museo di Inter e Milan che sorgerebbe esattamente sul dischetto di centrocampo dell'attuale impianto di San Siro".

Il referente del progetto Christopher Lee: "Lavoro da sempre sugli stadi di calcio, ho progettato per esempio il nuovo stadio Emirates dell'Arsenal e progettare quello di Milano sarebbe un grande onore. Ci siamo ispirati al Duomo e alla Galleria. Il nuovo stadio deve diventare un'icona come lo è adesso San Siro, vogliamo uno stadio per tutti. Qui la gente avrà la possibilità di passare tanto tempo insieme: verrà creato un nuovo quartiere, ci sarà un grande parco aperto a tutti e una piazza. Il campo sarà interrato, abbiamo lavorato con ingegneri acustici perchè adesso c'è troppo rumore all'esterno quando ci sono partite e concerti. Abbiamo progettato un museo dove c'è l'attuale stadio. Per noi è fondamentale la sostenibilità e questo sarà lo stadio più sostenibile al mondo. Vogliamo creare un edificio autentico: sarà rosso quando giocherà il Milan e blu quando giocherà l'Inter".

"All'interno, l'impianto sarà come un catino, stiamo pensando ad uno stadio di circa 65 mila posti. Deve essere come un teatro, bisogna sentire tutto, inclusi i cori, alla perfezione. Gli spalti saranno più vicini al campo di circa 10 metri rispetto ad ora. Sarà uno stadio riconoscibile, sarà fatto per Milano, non si vedrà da nessun'altra parte".

SPORTAL.IT | 26-09-2019 14:23