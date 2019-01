Inter e Milan gelate, sfuma il sogno per l'attacco

Il nome di Yannick Carrasco resterà iscritto alla categoria sogni non realizzati per le squadre italiane, almeno nella sessione di gennaio 2019. L’esterno belga di origini spagnole, ex Atletico Madrid, ora in forza ai cinesi del Dalian Yifang, era infatti un obiettivo primario di entrambe le squadre milanesi, alla caccia di rinforzi alla voce esterni offensivi, per motivi differenti. L’Inter in caso di cessione in extremis di Ivan Perisic, che ha espresso a chiare lettere alla società la propria volontà di cambiare aria già a gennaio, il Milan perché un giocatore di quelle caratteristiche era stato inseguito per tutta l’estate, senza però riuscire a concludere nessuna operazione.

Carrasco peraltro è legato a San Siro da un ricordo dolce e al contempo amaro della propria carriera, perché qui il giocatore ex anche del Monaco ha segnato un gol importante, quello del momentaneo 1-1 nella finale di Champions League tra Atletico Madrid e Real Madrid, nel 2016, gara poi persa ai rigori dai Colchoneros. Eppure per rivedere il belga di scena a Milano bisognerà aspettare almeno qualche altro mese. Ora infatti l’affare non ha possibilità di concretizzarsi, a causa dei tempi stretti a poche ore dalla fine della sessione e a causa dell’elevato ingaggio che il giocatore percepisce in Cina, oltre che della volontà dei cinesi di non lasciarlo andare.

Carrasco è disposto a ridursi lo stipendio, ma è ormai tardi per trattare, come anticipato seccamente a ‘Sky Sport’ da Federico Pastorello, mediatore dei contatti tra il Milan e il Dalian: “I rossoneri ci hanno provato, ma il Dalian Yifang non lascia andare Carrasco. Magari sarà per l’estate ma nella realtà delle cose non c’è mai stata una vera trattativa”. Concetto ribadito anche da Christophe Henrotay, agente del giocatore: “Non ci sono possibilità di un suo trasferimento al Milan”. Così mentre per il Milan resta in piedi l’ipotesi che porta al francese Allan Saint-Maximin del Nizza, in casa Inter si avvicina sempre di più la permanenza di Perisic, che sembra costretto a vivere cinque mesi da separato in casa.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 11:35