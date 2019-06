Inter e Milan si sfidano per un ex bianconero

Possibile derby milanese, nell’immediato futuro, per un ex guerriero della Juventus. Secondo il MundoDeportivo, Antonio Conte avrebbe chiesto alla dirigenza nerazzurra di fare un tentativo per Arturo Vidal, attualmente in forza al Barcellona (il cileno ha un contratto garantito con i blaugrana sino al giugno del 2021).

Già nel corso della scorsa finestra estiva di mercato, si era parlato di un possibile approdo del nazionale cileno (ora impegnato in Copa America) all'Inter ma poi l'ex bianconero decise di accettare l'offerta del club blaugrana che, per averlo, mise sul piatto circa 18 milioni di euro. La sua stagione al Barça non è stata illuminante ma il club non vorrebbe privarsene, conscio dell’importanza, soprattutto a livello caratteriale, dell’ex, tra le altre, di Juventus e Bayern Monaco.

Classe 1987, Arturo Vidal ha indossato la casacca della Juventus dal 2011 al 2015, con Antonio Conte come allenatore per tre stagioni consecutive. L'Inter, pur di arrivare al cileno, sarebbe disponibile a cedere Radja Nainggolan (sempre che arrivino offerte congrue). Antonio Conte sta provando a costruire un centrocampo muscolare e con giocatori di grande carattere e notevole esperienza internazionale. Inter decisamente interessata ma anche il Milan starebbe provando il colpo Arturo Vidal. Se i rossoneri riusciranno a cedere qualche elemento pregiato, in particolare Gigio Donnarumma (PSG) e Frank Kessié (piace a diversi club in Premier League), il nome di Arturo Vidal potrebbe diventare di moda, soprattutto se l'Arsenal continuerà a chiedere cifre elevatissime per Lucas Torreira, centrocampista, ex Sampdoria, tanto gradito a Marco Giampaolo.

SPORTAL.IT | 27-06-2019 08:33