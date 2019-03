Inter e Milan su un fenomeno del Real Madrid

Mister 100 milioni potrebbe lasciare la Liga sbarcare in Serie A. Bale, acquistato dal Real Madrid, dal Tottenham, nell’estate del 2013, per una cifra importantissima (100 milioni di euro), pare vicino ad un clamoroso addio. Il gallese continua a far fatica ad incidere come tutti si aspettano e i tifosi del Real Madrid non sarebbero più disposti ad attenderlo. Da qui la concreta possibilità che l'ex Spurs possa lasciare il club spagnolo al termine della stagione in corso.

Complicato un suo ritorno in Inghilterra (si è parlato di un interessamento da parte del Tottenham), da non escludere affatto un suo approdo nel calcio italiano. Milan e Inter sarebbero alla finestra, pronte a farsi avanti (attenzione ai nerazzurri che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Icardi). Rispetto ad un paio di stagioni fa, la quotazione del gallese sarebbe scesa in maniera rimarchevole. Attualmente, il suo cartellino viene valutato 60/80 milioni di euro. Una cifra, tutto sommato, invitante per un giocatore di 29 anni che ha ancora, sulla carta, tanti anni ad alti livelli.

Il vero ostacolo è rappresentato dallo stipendio che percepisce Bale. Stiamo parlando di circa 14 milioni di euro all'anno. Una cifra decisamente fuori mercato per qualsiasi squadra italiana (Juventus a parte). Se Bale vorrà rimettersi in gioco nl calcio italiano, servirà anche un suo sacrificio a livello economico. Con la casacca del Real Madrid, ha già superato quota 100 reti. Il tecnico Zidane crede che possa essere ancora utile ai blancos ma l'impressione è che il gallese abbia un gran bisogno di nuovi stimoli. Milan e Inter sognano il grande colpo (sempre che si qualificano alla prossima Champions League). L’acquisto di Bale da parte di un club italiano sarebbe una ulteriore conferma della crescita del calcio italiano. Bale potrebbe essere la riposta al super ingaggio di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus.

SPORTAL.IT | 25-03-2019 08:30