Inter e Milan, via agli ultimi assalti

L’estate 2018 del calcio italiano passerà alla storia come quella delle emozioni che non ci sono state per la mancata partecipazione dell’Italia al Mondiale, ma anche come quella dell’inatteso sbarco in Serie A di Cristiano Ronaldo, materializzatosi a Torino proprio nei minuti in cui Francia e Croazia si giocavano il titolo iridato a Mosca. E ancora, come quella della chiusura anticipata del mercato. Il calcio italiano ha infatti recepito l’indicazione della Uefa, che ha suggerito di far finire la sessione di trasferimenti 24 ore prima dell’inizio dei rispettivi campionati: Premier League e Serie A hanno “ubbidito”, Bundesliga, Liga e Ligue1 no, creando qualche inevitabile problema, a club e giocatori. Tant’è, in Italia venerdì alle 20 si chiuderanno le fatidiche porte e da quel momento saranno possibili solo affari in entrata, riguardanti con ogni probabilità operazioni minori. Ecco allora le ultime ore per sognare e per provare a rendere possibili affari dei quali si è parlato a lungo. Con la Juventus paga delle operazioni fatte, le ore finali potrebbero vedere come protagoniste Inter e Milan.

I nerazzurri in verità si sono visti stroncare con ogni probabilità definitivamente il sogno Modric: l’atteso incontro tra il giocatore e la dirigenza del Real Madrid all’indomani del tracollo in Supercoppa Europea non ha fornito la svolta, anzi il miracolo, atteso a Milano. Perez non vuole privarsi del proprio gioiello, se non dietro il pagamento della clausola rescissoria da 750 milioni. Ergo, il giocatore, che pur ha provato fino in fondo a spiegare la volontà di cambiare aria, è incedibile. Resta aperta una flebile speranza legata alla prossima stagione, almeno fino a quando le parti non troveranno l’intesa per il rinnovo del contratto fino al 2020. L'Inter potrebbe allora tornare su Rafinha, o scegliere di non ritoccare ulteriormente la rosa. Non più “umano” era il sogno del Milan, chiamato Sergej Milinkovic-Savic. Qui però sembrano esserci tutti gli ingredienti per un possibile tormentone finale: nella giornata dell’arrivo di Castillejo e Laxalt, infatti, Leonardo e Maldini hanno continuato a lavorare sottotraccia per il centrocampista serbo della Lazio.

Il progetto del prestito onerosissimo, da 40 milioni, con riscatto a 70, studiato nei giorni scorsi, potrebbe andare a segno proprio sul finale, per quello che sarebbe un colpo destinato a cambiare le gerarchie del campionato ai nastri di partenza. Intanto, la società avrebbe prenotato delle visite mediche per la giornata di venerdì presso la clinica di fiducia: i contorni del giallo si infittiscono e lasciano aperta la possibilità di un colpo di coda dell’estate rossonera. Mister X potrebbe anche essere Adrien Rabiot, in rottura con il Psg: ma il fascino e l’effetto sorpresa non sarebbero gli stessi…

SPORTAL.IT | 16-08-2018 22:00