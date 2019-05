Inter e Napoli lavorano a uno scambio sorprendente

Mino Raiola da giovedì sarà ufficialmente il nuovo agente diLorenzo Insigne, e già prepara i fuochi d'artificio. Da tempo l'attaccante del Napoli è in rotta di collisione con i tifosi e con l'ambiente partenopeo, e dopo l'ennesima contestazione in Europa League ha deciso di levare le tende a fine stagione. La valutazione del suo cartellino è elevatissima, De Laurentiis vuole almeno 90 milioni di euro, e per sbloccare la situazione Raiola sta lavorando a un clamoroso scambio estivo con l'Inter.

Secondo quanto riporta Radio CRC, i nerazzurri hanno fatto capire di essere interessati ad imbastire una trattativa inserendo nell'affare Mauro Icardi, e avrebbero fatto recapitare, tramite Raiola, questa possibilità: 30 milioni cash, trattabili, più il cartellino di Insigne in cambio di Icardi.

De Laurentiis è per ora rimasto freddo, perché preferirebbe monetizzare al massimo la cessione di Insigne per investire sulla rosa, ma l'affare si potrebbe sviluppare nelle prossime settimane. L'altro grande ostacolo allo scambio è la volontà dell'ex capitano dell'Inter, che nonostante la profonda spaccatura con i tifosi e parte dello spogliatoio per la vicenda della fascia per ora non intende muoversi da Milano.

Maurito è stato accostato più volte al Napoli in passato, ma l'affare non è andato mai in porto, nonostante gli effettivi contatti con la dirigenza partenopea. "De Laurentiis? L’ho visto, è una brava persona. Se ha cercato più me per film o Icardi per il Napoli? Credo abbiano fatto un’offerta all’Inter, ma Mauro ha preso un’altra decisione", aveva rivelato Wanda Nara lo scorso settembre.

Insigne oltre all'Inter piace anche a diversi club europei come Psg, Arsenal, Borussia Dortmund e Chelsea, ma finora la richiesta del Napoli di 90/100 milioni di euro ha allontanato tutte le pretendenti.

SPORTAL.IT | 01-05-2019 14:57