Inter e Napoli trattano: possibile grande scambio in estate

Inter e Napoli si stanno giocando l’accesso alla finale di Coppa Italia. Il primo atto, a San Siro, ha sorriso alla squadra di Rino Gattuso (1-0 il finale). Le due squadre si ritroveranno, al San Paolo, il prossimo 5 marzo per la gara di ritorno.

Intanto le due società si sarebbero confrontate anche su un possibile scambio di giocatori in estate. I rapporti tra i due club sono eccellenti, come confermato dal recente passaggio di Matteo Politano dai nerazzurri agli azzurri.

In particolare, non è da escludere uno scambio di giocatori. Rino Gattuso avrebbe un debole per Stefano Sensi, arrivato all’Inter la scorsa estate dal Sassuolo). Antonio Conte, invece, cercherebbe un grande centrocampista e Allan potrebbe fare al caso suo.

Il brasiliano, come è noto, pare ormai al capolinea della sua avventura a Napoli, nonostante un contratto garantito sino al giugno del 2023. Classe 1991, Allan indossa la casacca dei partenopei dal lontano 2015 ed è prossimo alle 200 presenze con gli azzurri.

Allan, per caratteristiche tecniche, è l’ideale per il gioco di Antonio Conte. Complice l’arrivo di Christian Eriksen, la posizione di Stefano Sensi è diventata meno solida. Da qui la possibilità che possa cercare la consacrazione altrove.

Da ricordare che l’Inter starebbe parlando con il Napoli anche per Dris Mertens. Il belga è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente rinnoverà con il Napoli. I nerazzurri sarebbero pronti ad offrirgli un contratto biennale.

Insomma, l’asso Inter-Napoli pare molto caldo. Oltre alla sfida in campo, attenzione alle possibili trattative di mercato. Durante la prossima estate, i due club potrebbero aiutarsi a vicenda, cercando di accontentare i rispettivi allenatori.

SPORTAL.IT | 13-02-2020 10:07