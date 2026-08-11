Inter, è Spence l'erede di Dumfries? Le grandi manovre nerazzurre e Luis Henrique può andare alla Roma

L'esterno inglese del Tottenham è vicino all'Inter per circa 30 milioni più bonus e può diventare il nuovo padrone della fascia destra. E non finisce qui.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il mercato dell’Inter entra nella fase decisiva e la fascia sembra aver trovato il suo nuovo padrone. I nerazzurri sono vicinissimi a Djed Spence, esterno del Tottenham individuato per raccogliere l’eredità di Dumfries e completare la rosa di Cristian Chivu. L’operazione dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro più bonus, dopo che gli Spurs hanno ridimensionato le pretese iniziali. Ma le grandi manovre non finiscono qui: Luis Henrique è finito nel mirino della Roma, pronta a investire una cifra importante, e una sua eventuale partenza potrebbe obbligare l’Inter a intervenire nuovamente sulle corsie esterne.

Spence sorpassa Diaby: l’Inter ha scelto l’inglese

L’Inter aveva valutato diversi profili per completare le fasce, ma nelle ultime ore Djed Spence ha definitivamente sorpassato Moussa Diaby. Il giocatore del Tottenham è considerato più adatto alle esigenze di Chivu, soprattutto per la capacità di interpretare entrambe le fasi all’interno del 3-5-2. L’inglese garantisce infatti corsa, fisicità e soprattutto una buona applicazione difensiva, caratteristica particolarmente importante per un esterno chiamato a coprire tutta la corsia. L’accordo con il Tottenham è vicino e l’obiettivo della dirigenza è chiudere l’operazione entro l’inizio del campionato.

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Un jolly per Chivu: può giocare su entrambe le fasce

Il vero punto di forza di Spence è la sua duttilità. Il ruolo naturale è quello di esterno destro, ma l’inglese può essere utilizzato anche a sinistra, posizione nella quale ha giocato con profitto anche durante il Mondiale. Una caratteristica che potrebbe rivelarsi preziosa per Chivu, soprattutto considerando la necessità di avere alternative affidabili lungo entrambe le corsie. Sul piano atletico, inoltre, Spence porta una notevole capacità di recupero e velocità negli uno contro uno difensivi. Non sarà però immediatamente pronto: come Stones, è appena rientrato dagli impegni post-Mondiale e dovrà ritrovare gradualmente la condizione.

Luis Henrique, la Roma pronta all’assalto

L’arrivo di Spence non dipende dal futuro di Luis Henrique, ma proprio il brasiliano potrebbe diventare uno dei protagonisti delle prossime settimane di mercato. La Roma è pronta a valutare un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro per l’esterno, una cifra che l’Inter dovrà inevitabilmente prendere in considerazione. Il problema è capire se l’interesse giallorosso si trasformerà in una proposta concreta e soprattutto quale sarà la valutazione di Gasperini, che secondo le informazioni riportate dalla fonte non sarebbe particolarmente convinto del giocatore. Se Luis Henrique partisse, però, l’Inter avrebbe bisogno di un altro rinforzo sulle fasce, perché Spence è considerato un acquisto necessario a prescindere.

Non solo esterni: Pavard resta e il mercato guarda al centrocampo

La strategia nerazzurra non si limita comunque alle corsie laterali. Benjamin Pavard ha manifestato la volontà di restare all’Inter e il suo rendimento durante la tournée ha rafforzato questa possibilità: il francese è stato tra i migliori della squadra e sta mostrando grande disponibilità anche negli allenamenti. Si allontana invece l’ipotesi Cristian Romero, ormai vicino all’Atlético Madrid, mentre resta da valutare un possibile intervento a centrocampo con Curtis Jones tra i nomi considerati. La priorità, però, è ormai chiara: completare le fasce con Spence e poi capire cosa succederà con Luis Henrique. L’Inter si muove su più tavoli, ma il primo tassello sembra ormai scelto.