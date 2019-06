Inter, è tutto fatto per Sensi

Operato il sorpasso sul Milan, l’Inter ha chiuso il cerchio della trattativa con il Sassuolo per arrivare a Stefano Sensi.

Il centrocampista romagnolo classe ’95 vestirà la maglia dei nerazzurri dopo essere stato valutato 35 milioni, cinque per il prestito e 20 per il riscatto. La parte cash che uscirà dalle casse dell’Inter sarà però inferiore perché, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', nell’affare verrà inserito anche Andrew Gravillon, il difensore originario della Guadalupa, classe ’98, prodotto del vivaio dell’Inter e reduce da una positiva stagione in prestito al Pescara.

Il nome di Gravillon, valutato 10 milioni, è stato preso in considerazione dopo che l’altro giovane nel mirino del Sassuolo, Edoardo Vergani, è stato inserito nella trattativa con la Roma per Dzeko.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 11:31