Inter, è ufficiale il colpo in attacco

L'Inter ha preso Keita Baldé Diao. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Monaco per il ritorno dell'attaccante senegalese ex Lazio in Italia: il giocatore sbarca a Milano con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Keita, arrivato nel capoluogo meneghino in macchina dal Principato nella serata di domenica, lunedì si sottoporrà alla visite mediche di rito e firmerà il contratto con il club nerazzurro. L'obiettivo del giocatore è essere in campo già domenica contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per l'ex Lazio è pronto un contratto di un anno più altre quattro stagioni in caso di riscatto del cartellino da parte della società di Suning.

"Sono molto felice. Spalletti è stato molto importante per il mio arrivo qui. Speriamo in una grande avventura con l'Inter", sono le prime parole del giocatore, pronto a dare il via alla sua seconda avventura italiana. Keita grazie alla sua versatilità potrebbe giocare sia come ala nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, sia come prima o seconda punta al fianco di Icardi. Keita in Ligue 1 ha realizzato 8 reti in 23 partite nella scorsa stagione.

In uscita, potrebbe lasciare presto i nerazzurri Antonio Candreva, che vede il suo spazio ridursi drasticamente: l'esterno però non è ancora convinto del trasferimento al Monaco e ha preso tempo per decidere.

Per i nerazzurri resta sempre sullo sfondo il sogno Modric: il centrocampista croato continua a pressare la dirigenza del Real Madrid, ma Florentino Perez sembra per ora irremovibile. Un colpo a centrocampo dei blancos potrebbe però cambiare tutto: l'Inter resta alla finestra speranzosa.

SPORTAL.IT | 13-08-2018 09:15