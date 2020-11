Inter, è un venerdì nero: Brozovic positivo al Coronavirus, Hakimi ko

Venerdì nerissimo per l’Inter, che in poche ore perde due pedine fondamentali per lo scacchiere di Antonio Conte. E in particolare una di queste preoccupa in maniera particolare: Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è infatti risultato positivo al Coronavirus. A riferirlo la Federcalcio croata, tramite un breve comunicato ufficiale.

Brozovic, come il resto della squadra, è stato testato in vista della partita che la sua nazionale giocherà sabato contro la Svezia. E la selezione croata ha vissuto un vero e proprio “caso” negli scorsi giorni. Si tratta di quello di Domagoj Vida, sostituito addirittura tra il primo e secondo tempo della partita contro la Turchia.

Peraltro proprio Brozovic era stato particolarmente vicino allo stesso Vida poche ore prima dell’ufficializzazione della positività di quest’ultimo. Sul suo profilo Instagram aveva infatti pubblicato una fotografia in cui si caricava sulle spalle il compagno di squadra.

Il centrocampista nerazzurro è già stato prontamente isolato. Stesso destino per un membro dello staff della nazionale croata, a sua volta contagiata. L’Inter è stata informata della notizia dalla federazione croata.

Non è però questa l’unica brutta notizia per la Beneamata, che nelle stesse ore ha appreso anche dell’infortunio di Achraf Hakimi. Il laterale del Marocco ha segnato contro la Repubblica Centrafricana, ma a inizio secondo tempo è stato costretto al cambio. Peraltro lui stesso a ottobre aveva contratto il Coronavirus.

Solo sabato si conosceranno esattamente le sue condizioni, ossia quando il giocatore si sottoporrà ad accertamenti. Hakimi ha subito una contusione alla coscia dopo uno scontro con il portiere avversario Lembet.

OMNISPORT | 13-11-2020 23:24