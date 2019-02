Inter, ecco chi devi temere dell'Eintracht

L’urna ha parlato, il sorteggio di Europa League ha stabilito che l’Inter dovrà affrontare un avversario abbastanza ostico: l’Eintracht Francoforte. Non la peggiore possibile ma indubbiamente si tratta di una sfida complicata, perché per vari motivi la compagine teutonica può mettere in difficoltà l’undici di Luciano Spalletti.

Valanghe di reti – Il punto di forza dell’Eintracht è senza dubbio l’attacco, finora di gran lunga il migliore dell’Europa League con ventitrè messi a segno in otto partite, quasi una media di tre a match. La coppia gol è composta da Haller e Jovic, francese e serbo, che hanno messoa segno rispettivamente cinque e sei reti nella competizione (meglio ha fatto soltanto Dabour del Salisburgo, curiosamente avversario dell’altra italiana, il Napoli). A farne le spese anche la Lazio, sconfitta 4-1 in Germania e 2-1 a Roma.

Stellina da record – Se si deve fare un nome solo come spauracchio allora non si può non dire Luka Jovic. Nato il 23 dicembre 1997 (quindi ha da poco compiuto ventuno anni) è di proprietà del Benfica e gioca in prestito all’Eintracht, ma sta facendo numeri da capogiro. In campionato ha segnato dodici gol in tredici partite e soprattutto ne ha realizzati cinque contro il Fortuna Dusseldorf, cosa che lo ha reso il più giovane di sempre a fare una cinquina. Tenerlo a bada sarà molto dura per Skriniar e compagni. Come difficoltà ulteriore tra l’altro bisogna aggiungere che oltre ai rossoneri tedeschi subito dopo la gara di ritorno i nerazzurri saranno impegnati contro altri rossoneri, ovvero i cugini del Milan, in un derby importantissimo per la corsa alla Champions League.

