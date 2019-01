Inter, ecco come fare lo sgarbo al Milan

Il calciomercato di gennaio è nella sua ultima fase e l’unica squadra che ha fatto movimenti significativi è stata il Milan. Dietro però c’è l’altra squadra di Milano, l’Inter, che pur muovendosi per giugno ha già chiuso per De Paul con l’Udinese e ha portato ad Appiano Gentile un terzino come Cedric. Ma c’è un altro snodo di mercato che potrebbe aprire degli interessantissimi scenari. A detta di molti in estate dovrebbe partire un giocatore importante come Ivan Perisic, per una cifra intorno ai 35-40 milioni. Il croato non è sereno da un po’ e sta vivendo una stagione travagliata, da qui l’idea intrigante di sacrificarlo già a gennaio. Il motivo? Se venisse ceduto già nella attuale finestra di mercato la dirigenza nerazzurra si fionderebbe su quello che è da tempo un obiettivo del Milan, ovvero l’esterno offensivo belga Yannick Ferreira Carrasco, che attualmente milita nel campionato cinese dove percepisce un faraonico stipendio (vero problema che finora gli ha impedito di ritornare a giocare in Europa come lui vorrebbe).

I soldi che entrerebbero in cassa dalla cessione di Perisic consentirebbero però a Marotta di garantire un ingaggio più alto di quello che potrebbe garantire il Milan (ovviamente non alle cifre che guadagna attualmente) e quindi di soffiare il calciatore ai “cugini”, magari risollevando un po’ il morale della tifoseria che è crollato di recente (gli interisti per la maggior parte non hanno gradito nemmeno l’acquisto di De Paul, giudicandolo non un giocatore di prima fascia).

SPORTEVAI | 26-01-2019 09:33