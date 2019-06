Inter, ecco cosa dirà Conte a Icardi

La telenovela Icardi sta per giungere alla sua conclusione e il finale sembra scontato. Sarà divorzio dall’Inter e non è detto che non possa rappresentare – a modo suo – un happy end, almeno per i sostenitori nerazzurri stanchi dalle continue polemiche, gialli e intrighi provocati da ‘Maurito’ e dal suo chiassoso entourage. Particolarmente curiosa, in questo frangente, la posizione della moglie-agente Wanda Nara: da elemento di rottura si sta trasformando progressivamente nell’ultima (anzi, forse: l’unica) persona che ancora spera di trattenere Maurito a Milano.

L’allenatore – In tutto questo, cosa farà Conte? Il Corriere dello Sport, in un approfondito articolo sull’argomento, chiarisce la posizione dell’ex tecnico della Juventus. Che, senza troppi giri di parole, spiegherebbe a Icardi che non metterebbe più piede in campo, vista l’impossibilità di ricucire i rapporti col resto dello spogliatoio e la necessità, per il club, di monetizzare dalla sua cessione. Conte, sempre secondo il Corsport, avrebbe fatto un giro di telefonate con i senatori nerazzurri. Le referenze su Maurito? Tutte negative. Insomma, almeno a quanto filtra, di margini per ristabilire i legami tra l’attaccante argentino e l’Inter ormai non ce ne sono.

Il dirigente – Della questione Wanda, invece, se ne occuperà Marotta. Il testo del messaggino che il plenipotenziario nerazzurro invierà alla vulcanica signora Icardi dovrebbe essere più o meno questo: “Per Maurito nell’Inter non c’è più posto, inutile impuntarsi”. Il futuro di Maurito, insomma, è altrove con buona pace della partner, legata a Milano da interessi lavorativi. Roma e Napoli stanno alla finestra, la stessa Juventus potrebbe tornare prepotentemente alla carica in caso di arrivo di Sarri. Quel che è certo, è che ogni giorno che passa le strade di Icardi e dell’Inter si allontanano sempre di più.

SPORTEVAI | 07-06-2019 10:13