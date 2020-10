Inter, ecco Darmian: i dettagli dell'operazione

Matteo Darmian è un nuovo giocatore dell’Inter. La Lega Serie A ha ufficializzato l’approdo del terzino al club nerazzurro, parlando di trasferimento a titolo temporaneo. Il calciatore percepirà un ingaggio di 2 milioni di euro netti.

Classe 1989, Darmian torna quindi a Milano dopo oltre un decennio, non però nella squadra che lo ha cresciuto: il legnanese ha infatti completato la trafila delle giovanili nel Milan, facendo anche il suo esordio in A con i rossoneri. Dal 2009 ha iniziato il suo lungo peregrinare, in Italia e all’estero, vestendo le maglie di Padova, Torino, Manchester United e Parma, prima di tornare nel capoluogo lombardo.

Nella sua carriera, Darmian vanta anche 36 presenze in Nazionale, con una rete segnata contro l’Azerbaigian nel 2015.

OMNISPORT | 05-10-2020 11:42