Inter, ecco i motivi per sognare in grande

Assieme al Napoli oltre che per il secondo posto l’Inter sta battagliando per il ruolo di anti-Juve, che gli sportivi italiani sperano possa rivestire qualcuno per rendere vivo il campionato fino alla fine. Ma i nerazzurri hanno le carte in regola per poterlo fare? Assolutamente si. Vediamo passo per passo quali sono i motivi per cui i tifosi stavolta possono sperare. La difesa: solamente sei gol subiti in undici partite.

Forse nemmeno i più ottimisti speravano tanto, ma l’arrivo di De Vrij preso a parametro zero ha apportato delle migliorie non indifferenti, assieme alla crescita di Skriniar e ad un Handanovic tornato finalmente a buoni livelli. La rosa allargata: buoni giocatori in campo ma finalmente anche in panchina. Basti pensare a Lautaro Martinez che riesce a far rifiatare Icardi, oppure Keità Baldé e Gagliardini (doppietta contro il Genoa), senza dimenticare Miranda (difficile permettersi il lusso di tenere uno come lui in panca). Icardi: in un modo o nell’altro garantisce sempre tanti gol. Può prendersi delle pause ma a fine campionato salvo imprevisti il suo bottino di gol è sempre di quelli impressionanti. Luciano Spalletti: sarebbe delittuoso non ammettere che il lavoro del tecnico toscano sta pagando, con i nerazzurri che sono in un ottima posizione in campionato ma anche in Champions League in un girone tutt’altro che semplice. Con questi presupposti le possibilità di sognare in grande ci sono, ma come dice lui tenendo sempre i piedi per terra altrimenti il risveglio può essere davvero brusco.

SPORTEVAI | 04-11-2018 10:59