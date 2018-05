Inter, ecco il colpo che non ti aspetti

In attesa di scoprire se il prossimo anno giocherà in Champions League o meno (in tal senso, naturalmente, sarà decisiva la sfida dell’Olimpico di domenica con la Lazio) l’Inter continua l’opera di ricostruzione iniziata nella stagione in corso e caldeggiata dal tecnico della formazione nerazzurra, Luciano Spalletti. Tutto fa pensare che sia in dirittura d’arrivo la trattativa intavolata con l’Atalanta per Josip Ilicic, sloveno in grado di svariare per tutto il fronte d’attacco e in possesso di un tiro letale anche dalla distanza. Il nodo, per il buon esito dell’operazione, è la contropartita tecnica: il cartellino del calciatore è valutato 15 milioni di euro, cifra che i meneghini non vorrebbero versare per intero, ma ridurre cedendo un paio di elementi giovani alla ‘Dea’.

Ilicic, classe 1988, è in Italia ormai dal 2010, quando il Palermo lo prelevò dal Maribor. E’ rimasto in rosanero fino al 2013, quando per lui si è fatta avanti la Fiorentina e Zamparini – in cambio di poco meno di 10 milioni – lo ha lasciato partire con la Toscana come destinazione. Lo slavo ha salutato i viola la scorsa estate e si è subito calato nella sua nuova realtà, dopo avere firmato con la dirigenza atalantina un contratto che andrà in scadenza nel 2020: a oggi ha collezionato 40 presenze, andando a segno per ben quindici volte.

L’Inter, però, non è la sola a essersi fatta avanti: il calciatore piace e non poco anche al tecnico della Roma Eusebio Di Francesco.

“Sulla continuità mi sono reso conto immediatamente che qui le cose sarebbero cambiate. Qui mi trovo benissimo, a livello organizzativo il club è al top. E poi c’è un discorso tattico: nelle squadre precedenti giocavo più lontano rispetto alla porta, magari toccavo più palloni, ma non ero così decisivo” ha detto Ilicic nei giorni scorsi al ‘Corriere di Bergamo’.

SPORTAL.IT | 16-05-2018 13:51