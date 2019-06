Inter, ecco il secondo acquisto. E Lukaku lancia segnali

Diego Godin è attualmente l’unico rinforzo della nuova Inter che nella prossima stagione punta senza mezzi termini a duellare con la Juventus per la conquista dello scudetto.

L’arrivo del difensore uruguaiano a parametro zero dall’Atletico Madrid era stato definito durante il corso della scorsa stagione, per cui l’era di Antonio Conte in panchina non ha ancora visto alcun affare ufficiale in entrata.

I tempi sono però ormai maturi per annunciare il prossimo colpo che risponde al nome di Stefano Sensi. È ormai tutto fatto per l’approdo in nerazzurro del giovane centrocampista romagnolo nel giro della Nazionale e a confermarlo è stato nientemeno che l’amministratore delegato degli emiliani, Giovanni Carnevali, dopo l’ultimo incontro tra i club avvenuto nella sede dell’Inter: "Abbiamo raggiunto l'accordo, Sensi farà le visite la prossima settimana” le parole di Carnevali, che ha poi descritto i contorni dell’operazione.

"Siamo soddisfatti, perché diamo a un nostro giocatore la possibilità di andare in un grande club e perché abbiamo preso un giovane interessante e promettente come Sala". A completare il tutto i 5 milioni versati dall’Inter per il prestito di Sensi e i 20 per il riscatto. Marco Sala, classe ’99, prodotto del vivaio dell’Inter, è invece in arrivo un doppio salto avendo giocato l’ultima stagione in prestito in Serie C nell’Arezzo.

Ora le attenzioni dell’ad dell’Inter Beppe Marotta si spostano sui prossimi obiettivi: in dirittura l’esterno argentino Lazaro dell’Hertha Berlino, poi si penserà a Nicolò Barella e alla coppia di attaccanti formata da Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

Quest’ultimo sembra intanto sempre più focalizzato sul trasferimento in nerazzurro, come si evince dal chiaro messaggio social mandato dal centravanti belga del Manchester United. L'outfit nero e azzurro che caratterizza il profilo Instagram dell’ex Chelsea non sembra infatti poter essere solo figlio del caso.



