Inter, ecco il sogno per l'attacco: è sfida a Juve e Napoli

La conquista dell’ingresso nella Champions della prossima stagione ha scatenato un grande entusiasmo in casa Inter.

I nerazzurri dopo 6 anni torneranno sul più grande palcoscenico europeo e non vogliono assolutamente fare brutte figure.

Per questo l'Inter ha deciso di confermare i due punti cardine della stagione appena terminata ossia Luciano Spalletti e Mauro Icardi. A rivelarlo è Steven Zhang, figlio del presidente dei nerazzurri Suning: “L’Inter esiste per questo. È un club che trasmette speranza ed energia positiva a tutte le persone del mondo. Il ritorno in Champions come un punto di partenza per l’Inter e Suning? No, il punto di partenza è stato all’inizio della stagione, quando abbiamo scelto Spalletti e portato in rosa i giocatori giusti. Il rinnovo con Spalletti? Non è neppure una domanda da fare. E per Icardi? Lo stesso".

Per entrambi è pronto il rinnovo: il tecnico di origini toscane si vedrà prolungare il contratto fino al 2021 con tanto di adeguamento mentre alla punta sarà garantito un sostanzioso aumento dell’ingaggio(fino a 6 milioni di euro annui) e un contratto fino al 2022.

Nella nuova Inter però ci saranno anche dei volti nuovi. I primi colpi annunciati sono stati quelli di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, prossimamente Ausilio potrebbe chiudere anche per Simone Verdi. Il trequartista del Bologna piace molto e rappresenterebbe una pedina importante per lo spartito di Spalletti grazie alla sua duttilità che gli permette di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco.

Ma non è finita qui: l’Inter ha messo in programma anche altri due colpi. Uno a centrocampo ed uno in attacco. Per la metà campo l’obiettivo primario resta l’olandese Strootman, attualmente alla Roma. Il sogno per il reparto avanzato è invece Federico Chiesa, fantasista della Fiorentina. Arrivare al figlio d’arte dei gigliati sarà dura: su di lui ci sono anche Juventus e Napoli.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 10:20