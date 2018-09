Inter, ecco la squalifica per Spalletti

Luciano Spalletti salterà la sfida di martedì sera contro la Fiorentina, essendo stato squalificato per un turno dal Giudice sportivo della serie A.

Come si legge nel comunicato, il tecnico dell'Inter è stato sospeso "per avere, al 49' del secondo tempo, immediatamente dopo la realizzazione del gol, assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale uscendo dall'area tecnica; già diffidato".

I tifosi nerzzurri avevano criticato duramente la decisione dell'arbitro di espellere Spalletti e anche il designatore arbitrale Nicola Rizzoli si era schierato dalla parte dell'ex tecnico della Roma: "Non è sempre facile leggere le situazioni nel migliore dei modi. Bisogna capire di preciso cosa è successo e come è stata vissuta la partita, ma di per sé per un esultanza non è motivo di espulsione. L’arbitro è stato un po’ severo".

SPORTAL.IT | 24-09-2018 18:00