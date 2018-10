Inter, ecco le condizioni di Nainggolan: sfogo social

A poche ore dalla gioia sfrenata per il derby vinto nel modo in cui tutti sognano di vincerlo, con un gol al 90’ al termine di una partita non indimenticabile per entrambe le squadre, per l’Inter è già tempo di pensare alla Champions League e a un avversario di nome Barcellona.

Mercoledì al Camp Nou i nerazzurri giocheranno una partita fondamentale per gli equilibri di un girone che sembra chiuso, ma che il Tottenham tornato a correre in campionato potrebbe riaprire battendo il Psv e sperando in buone notizie dalla Catalogna in vista dello scontro diretto contro l’Inter in programma in casa alla penultima giornata.

Luciano Spalletti dovrà però fare a meno con ogni probabilità di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, costretto a uscire al 30’ del primo tempo contro il Milan dopo un contrasto con Biglia, si è sottoposto agli esami del caso presso l’istituto Humanitas di Rozzano. L’esito è stato comunicato dalla stessa società nerazzurra attraverso un comunicato: “Gli esami hanno confermato il trauma distorsivo della caviglia sinistra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nelle prossime settimane".

Il Ninja, già vistosamente fasciato alla caviglia all’uscita dal campo, sarà quindi sicuro assente contro il Barça, a propria volta privo di Leo Messi, ma anche nella partita di lunedì in casa della Lazio. Confermati i timori di Spalletti, che a fine partita aveva anticipato che Nainggolan sarebbe rimasto fuori per qualche tempo. Tutto ok invece per Brozovic e Perisic, usciti acciaccati, ma per i quali non è stato necessario ricorrere ad accertamenti strumentali.

Niente derby “virtuale” contro la Lazio per il belga ex romanista, che però il derby di Milano, durato solo un terzo di partita, lo ha proseguito a distanza… Poche ore prima del responso medico, infatti, Nainggolan era stato protagonista di un duro sfogo sui social indirizzato ai tifosi del Milan, che lo avevano beccato e insultato per essere rimasto a lungo a terra dopo il contatto con Biglia: "Dovevo morire addirittura!! Ed ora? minacce ecc…". L’ex giallorosso ha poi completato il tutto attraverso post di sfottò verso i rossoneri per sfogare la gioia per il derby vinto.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 14:40