Inter, ecco l'offerta per Malcom

L'Inter ha presentato al Bordeaux l'offerta per Malcom. I nerazzurri per l'ala brasiliana hanno proposto un prestito oneroso da 7 milioni e diritto di riscatto per ulteriori 30. Si aspetta la risposta dei francesi, il sì del giocatore è già arrivato. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Intanto i tifosi nerazzurri si preparano ad accogliere Nainggolan: l'ex centrocampista della Roma è atteso a Milano in serata, e lunedì effettuerà le visite mediche.

SPORTAL.IT | 24-06-2018 11:20