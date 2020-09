Inter, ecco Males: è a Milano per le visite mediche

Per i crismi dell’ufficialità ci sarà probabilmente da attendere ancora qualche ora, ma ormai non ci sono più dubbi: l’Inter piazza un colpo in prospettiva assicurandosi Darian Males.

Come riportato da Sky, il giovane attaccante svizzero è già arrivato a Milano e in giornata si sottoporrà alle visite mediche che precederanno la firma sul contratto che lo legherà ai meneghini.

La trattativa con il Lucerna è stata di fatto già definita sulla base di un trasferimento a titolo definitivo a fronte di un esborso da 4 milioni di euro più bonus.

Classe 2001 e Nazionale U18, Males, che nell’ultima stagione ha giocato 19 partite nella Super League svizzera, condite da un goal, era nel mirino anche di Atalanta, Juventus e Valencia.

L’operazione potrebbe essere stata condotta in sinergia con il Genoa, club che potrebbe presto accogliere il talento elvetico in prestito.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 15-09-2020 11:19